Simeone ponovno ljutit na suce: ‘To su ti čuveni kriteriji’

AP Photo/Bernat Armangue via Guliver

Diego Simeone nije bio zadovoljan suđenjem na utakmici između Celte i Atletica Madrida kada je Clement Lenglet dobio crveni karton.

Simeone je nakon dvoboja s Celtom bio jako ljut na suce. Međutim, suzdržao se od burnih reakcija i komentara:

“Crveni karton? Ne, neću davati mišljenje. To su ti čuveni kriteriji”.

Simeone je mogao pohvaliti svoju momčad za trud.

“Bio sam sretan. Pamtim pozitivne stvari. Momčad je dobro reagirala u kompliciranoj situaciji. Dobro su reagirali. Uspjeli smo igrati s igračem manje 60 minuta i odgovorili smo s puno truda. Zato sam bio toliko sretan”.

Ovo nije prvi put da je Atletico dobio crveni karton ove sezone:

“Nema smisla pričati o tome jer se ništa što se dogodilo neće promijeniti. Pamtim situacije s utakmice. Kad smo bili 11 na 11, imali smo kontrolu nad igrom, s opasnim kontranapadima. S deset igrača imali smo prilično ispravno obrambeno ponašanje, nismo uspjeli ništa stvoriti, osim Kokeove prilike, ali jako sam zadovoljan ukupnom izvedbom.”