VIDEO / Dinamov protivnik u Europskoj ligi do boda protiv madridskog Atletica

Celta i Atletico Madrid večeras su u Vigu remizirali 1-1 u osmom kolu španjolske La Lige.
Atletico Madrid poveo je autogolom Šveđanina Carla Sterfelta u šestoj minuti, a za domaćine je izjednačio Iago Aspas golom u 68. minuti.
Atletico je od 40. minute igrao s igračem manje, nakon što je Clement Lenglet dobio drugi žuti karton.
Celta je na 17. mjestu sa šest bodova, dok je Atletico peti s 13 bodova.
Podsjetimo, kako klub iz Viga za mjesec dana dolazi na Maksimir gdje ih čeka četvrto kolo Europske lige protiv Dinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!