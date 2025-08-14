Vučević i Rakitić pronašli novo pojačanje za Hajduk?

Podijeli :

Mateusz Sobczak PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hajduk, predvođen sportskim direktorom Goranom Vučevićem i njegovim asistentom Ivanom Rakitićem, traži još jednog stopera nakon što je ovog ljeta ostao bez Dominika Prpića i Filipa Uremovića.

Iz Prištine je već stigao 22-godišnji Ron Raci, a sada bi mogao doći i 29-godišnji Splićanin Matej Rodin.

Prema pisanju poljskog Sport1, Hajduk je vrlo zainteresiran za igrača kojem je istekao ugovor u poljskom Rakowu i koji je trenutno bez kluba. Rodin je karijeru započeo u GOŠK-u iz Gabele, odakle je prešao u Lokomotivu, a potom je bio na posudbama u Šibeniku i Aluminiju.

Iz Slovenije se 2018. vratio u GOŠK, a potom igrao za Zrinjski i Željezničar, koji ga je 2019. prodao Perugiji za 200.000 eura. Nakon kratke epizode u Varaždinu, 2020. je potpisao za Cracoviju, za koju je odigrao 74 utakmice, postigao tri gola i upisao četiri asistencije.

Nakon kratkog boravka u Oostendeu, u siječnju 2024. stigao je u Rakow, gdje je upisao 29 nastupa, a 1. srpnja mu je istekao ugovor bez ponude produženja.