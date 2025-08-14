Hajduk ide po prolaz u Albaniji: Ovo je vjerojatnih 11 kojih će izvesti Garcia

Kladionice ih vide kao velike favorite s koeficijentom 1.13, dok je na Albance koeficijent šest.

Očekivani sastav Hajduka: Ivušić na golu; Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović u obrani; Pajaziti, Krovinović, Kalik u vezi; Bamba, Brajković i kapetan Livaja u napadu, prenosi tportal.

Ante Rebić, koji se još vraća u formu, trebao bi priliku čekati s klupe.

“Bit će teška utakmica. Igramo protiv dobrog protivnika. Ako ne budemo radili svoj posao, bit će opasni. Nadam se da ćemo početi s dobrim intenzitetom. Mislim da je prva utakmica bila dobra. U nekim trenucima nismo bili dobri, ali stvorili smo dovoljno šansi da pobijedimo s više golova razlike. Možemo neke male stvari raditi bolje”, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia u najavi utakmice.