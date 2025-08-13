Hajdukovi navijači ga kritiziraju, a trener Dinama otkriva: ‘On me najviše očarao’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk će u četvrtak u 20:45 na stadionu Air Albania u Tirani igrati uzvrat trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja.

Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Dinamo Cityja Ilir Daja:

“Bit će teška utakmica, počinjemo s golom zaostatka. Trebamo biti jako jako oprezni i usredotočeni. Sve se može dogoditi, ovo je nogomet. Trebamo iskoristiti naše šanse i onda je sve moguće”, rekao je Daja.

Nakon toga, otkrio je dvojicu igrača Hajduka koja su ga posebno očarala u prvom susretu, a jedan je često od strane navijača osporavani Filip Krovinović:

“Hajduk ima jako puno dobrih igrača. Kapetan je dobar (op.a. Livaja), a broj 23 (op. a. Krovinović) i lijevi bek s brojem 32 (op. a. Hrgović) su me najviše očarali. I drugi su stvarno dobri, a moram istaknuti i Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu.”

Što želite popraviti u svojoj igri? Hajduk je bio bolji u prvoj utakmici, a pogotovo u drugom dijelu.

“Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i protivnik učiniti isto. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio stvarno dobar, morat ćemo sigurno nešto promijeniti”, zaključio je Daja.