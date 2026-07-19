U Hajduk dolazi bivši napadač Istre?

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hajduk bi u ljetnom prijelaznom roku mogao osnažiti napadačke redove dobro poznatim imenom s domaćih travnjaka.

Prema najnovijim informacijama, splitski klub je ozbiljno zainteresiran za dovođenje 24-godišnjeg krilnog napadača Emmanuela Ekonga, koji se navodno nalazi vrlo blizu dolaska na Poljud, piše Dalmatinski portal.

Sigur se još ne vraća utakmicama, FIFA-ino pravilo promijenilo planove Hajduka Poznat je sudac dvoboja Hajduka i Pafosa na Poljudu Maloča za SK: ‘Od jednog igrača Hajduka očekivao sam puno više’

Hrvatska publika Ekonga pamti iz razdoblja kada je nosio dres pulske Istre 1961 kao posuđeni igrač talijanskog Empolija. Tijekom boravka na Aldo Drosini, ovaj brzonogi ljevokrilni napadač odigrao je 22 utakmice u kojima je postigao tri pogotka i upisao tri asistencije, ostavivši vrlo dobar dojam u domaćem prvenstvu.

Nakon uspješne epizode u HNL-u i povratka u Italiju, Ekong je u siječnju 2025. godine ostvario transfer u redove švedskog velikana Malmöa. Šveđani su za njegove usluge Empoliju platili odštetu od milijun eura te s njim potpisali dugoročni ugovor koji je važeći do prosinca 2029. godine.

Iako je vezan ugovorom, Ekong je navodno iznimno nezadovoljan svojim trenutačnim statusom i minutažom u Malmöu. Upravo u toj situaciji Hajduk vidi idealnu priliku za reakciju na tržištu i privlačenje igrača koji ne bi trebao prolaziti kroz dugotrajan proces prilagodbe na zahtjeve hrvatske lige.