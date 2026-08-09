Poljud još jednom izviždao Garciju, Hajdukov trener ostaje u nemilosti navijača

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Hajduk protiv Istre na Poljudu traži prve prvenstvene bodove, no nakon prvih 45 minuta rezultat je 1:1. Bijeli su poveli preko Rokasa Pukštasa, ali je Istra neposredno prije odlaska na odmor izjednačila sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca.

Utakmica je još prije početka ponudila upečatljivu kulisu. Poljud nije bio ispunjen do posljednjeg mjesta, no navijači su tijekom prozivke igrača jasno pokazali da podrška momčadi neće izostati. Potpuno drugačija reakcija uslijedila je kada je spiker izgovorio ime trenera Gonzala Garcíje. Poljudom su se prolomili zvižduci, a dio tribina glasno je iskazao nezadovoljstvo španjolskim trenerom.

Hajduk je dobro krenuo u susret i nagradu za početnu inicijativu dobio u 15. minuti. Rokas Pukštas zabio je za 1:0 i izazvao veliko slavlje na Poljudu.

Domaćin je nakon vodstva imao još nekoliko prilika za povećanje prednosti, ali Istra je ostala u utakmici. Puljani su do izjednačenja stigli u 42. minuti. Emil Frederiksen preuzeo je odgovornost kod slobodnog udarca i sjajnim udarcem pogodio za 1:1.

Hajduk je tako na odmor otišao bez prednosti, a zvižduci s početka utakmice dodatno će biti u fokusu u nastavku, pogotovo ako Bijeli ne pronađu način da ponovno preuzmu kontrolu i dođu do prve prvenstvene pobjede.