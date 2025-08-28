Tomić: Moramo dobiti Goricu makar na mišiće

Nogometaši Istre 1961 i Gorice otvorit će peto kolo SuperSport HNL-a susretom na Aldo Drosini, s početkom u 20 sati.
Istra traži prvu pobjedu u sezoni i trenutačno je osma s dva boda, dok je Gorica četvrta s pet bodova. Utakmicu je najavio trener domaćina Goran Tomić:
“Ovo nam je izuzetno bitna utakmica. Znamo svi da nismo krenuli na najbolji mogući način koji smo očekivali, međutim to je nogomet i to treba prihvatiti. Sutra je nova prilika za popravak, igramo na svojem terenu i bodovi su nam neophodni. Dobro smo analizirali Goricu, znamo da su zahtjevan protivnik, ali mi nemamo što drugo nego tražiti tri boda, ako treba i na mišiće”, rekao je na početku Šibenčanin, a onda pozvao i navijače na utakmicu:
“Morat ćemo biti na visokom nivou da uzmemo bodove, a ovim putem pozivam i navijače da nam u ovim bitnim trenucima pomognu, da svi skupa ostvarimo tri boda i usmjerimo sezonu na drugi način. Stanje u ekipi je dobro, svi smo spremni i motivirani, sutra ćemo morati biti izuzetno izuzetno pametni i strpljivi, uz dobar plan da slomimo neugodnu Goricu.”
Uz Tomića, na konferenciji za medije bio je i krilni napadač Istre, Salim Fago Lawal, koji je također izrazio optimizam pred sutrašnji susret:
“Za mene podrška navijača znači puno, svima nama, a osjećam da će biti i dobra utakmica sutra. Svi znamo da je Gorica odlična ekipa, mislim da će krenuti jako u utakmicu, ali mi smo čvrsti i jači te mislim da možemo dobro otvoriti utakmicu.
U nogometu je potrebno ostaviti sve na terenu kako bi ostvarili dobre rezultate, imam osjećaj da ćemo sutra pobijediti. Ovaj smo tjedan dobro trenirali, osjećam energiju na treninzima, svi smo gladni utakmice i spremni za sutra”, zaključio je Lawal.
