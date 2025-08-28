Dinamo dolazi u Varaždin, sprema se ludnica: ‘Imaju oni i loših strana, ali nisu bili kažnjeni za propuste’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U petom kolu SHNL-a Varaždin u subotu na svom travnjaku dočekuje lidera Dinamo. Susret je najavio trener Varaždina Nikola Šafarić.

Dinamo u Varaždin stiže s četiri pobjede u četiri utakmice i gol-razlikom 10:0, dok je Varaždin upisao jednu pobjedu i to u prošlom kolu u Rijeci, uz dva remija i poraz.

“Puno nam je značila pobjeda u gostima protiv Rijeke. Dobro smo igrali od početka prvenstva, no dobra igra nije bila bodovno popraćena. Teško se vaditi na gostovanju u Rijeci, no uspjeli smo, ekipa se digla i mislim da su dobili još više vjere u sebe i samopouzdanja. Sve što smo radili kroz tjedan prebacili, odigrali odličnu utakmicu i izgledali jako dobro“, rekao je Nikola Šafarić u najavi Dinama.

“Naravno da respektiramo Dinamo i sigurno da su favoriti u utakmici. Imaju odličan početak sezone, nisu primili pogodak. Jedna nova momčad, gladna, fizički jako dobra, sa širinom tako da nas čeka jedna jako teška utakmica. Analizirajući ih, vidjeli smo da i oni imaju i dobre i loše strane, no kroz prijašnje utakmice nisu bili kažnjavani za neke svoje propuste. Budemo li mi opet hrabri kao što smo bili protiv Osijeka i Rijeke i ako nas malo pomazi sreća što se tiče tih vratnica i stativa možemo se nadati jednoj dobroj utakmici Varaždina i pozitivnom rezultatu koji ćemo sigurno tražiti.”

Šafarić ima dosta problema s ozljedama pa su tako upitni Bočkaj, Ba, Maglica, Barać, Punčec i Škaričić, ali trener ne brine.

“Nekako ćemo skrpati momčad i biti konkurentni.”

Utakmicu je najavio i plemeniti veznjak Aleksa Latković, strijelac pobjedničkog pogotka na Rujevici.

“Sigurno da mi taj pogodak puno znači, kako meni, tako i ekipi za dodatno podizanje samopouzdanja. Mislim da smo u Rijeci odigrali jednu dobru utakmicu i poslije preokreta slavili. Svima nam to puno znači. Napravili smo dobru uvertiru pred utakmicu s Dinamom. Sigurno da nas čeka jedna teška utakmica. Analizirali smo ih i vidjeli njihove dobre i loše strane, detektirali neke probleme i sigurno da ćemo se pripremiti i pred našim navijačima pokazati svoje pravo lice“, rekao je Latković pozvavši navijače da ih podrže u što većem broju.”

Varaždinski bi stadion mogao biti lijepo ispunjen jer osim domaćih navijača, velik je interes i navijača Dinama koji žele pomoći momčadi Marija Kovačevića nastaviti stopostotan niz na početku sezone. Sve u svemu, bit će to očito prava nogometna fešta u subotu u baroknu gradu.