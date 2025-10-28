Sve osim prolaza Hajduka protiv Cibalije bilo bi ogromno iznenađenje, u prilog tome ide i ovaj podatak

Napadač Cibalije David Žabec uoči dolaska Hajduka u Vinkovce za Sport klub je istaknuo:

“Očekujemo tešku utakmicu, jer ipak je Hajduk trenutno prvi na tablici. Svjesni smo koliko su jaki i moćni, ali isto tako igramo pred svojim navijačima i punim tribinama i u Kup natjecanju je sve moguće. Tako da vjerujemo i znamo da možemo ostvariti povijesni rezultat.”

As Cibalije za SK pred Hajduk: ‘Bit će fešte ako ih srušimo, ovakav teren je naša prilika. Livaja? Ma neka odmori…’ Hajduk je na vrhu HNL-a, simulacije otkrivaju koliko će im bodova trebati za titulu

Splićani u Vinkovce dolaze u sjajnom nizu od pet pobjeda zaredom. Četiri su upisali u prvenstvu, a jednu u Kupu, pa bi sve osim prolaza protiv drugoligaša bilo veliko iznenađenje.

U prilog tome ide i podatak koji govori da kroz svoju povijest Hajduk nikada nije ispao od niželigaša u Kupu. Usto, samo je tri puta okončao nastup u osmini finala, posljednji put u sezoni 2019./20., kada ih je Gorica svladala s 2:1.

Trener Hajduka, Gonzalo Garcia, uoči gostovanja u Vinkovcima je poručio:

“Obje momčadi žele proći dalje i biti konkurentne u Kupu. I mi imamo veliku želju i moramo pokazati pobjednički mentalitet, bez traženja izgovora. Na terenu moraju biti oni koji će dati sve od sebe. U dobrom smo ritmu. Četiri pobjede zaredom donijele su nam samopouzdanje. Bitno je da u svakoj utakmici odradimo svoj zadatak. Planiram napraviti nekoliko izmjena, ali neće ih biti mnogo. Neki mlađi igrači dobit će priliku za igru. Fokusirani smo na Cibaliju, a o sljedećim utakmicama razmišljat ćemo nakon srijede.”

Na papiru, utakmica kod Cibalije izgleda kao najlakša u Hajdukovom nizu gostovanja od pet utakmica, ali Kup je veliki broj puta pokazao da se radi o izrazito specifičnom natjecanju u kojem su iznenađenja moguća. Doduše, kao što je već rečeno, Hajduk je dosad izvrstan u utakmicama protiv niželigaša, no opreza nikad dosta. Ostaje za vidjeti kako će se Splićani snaći na teškom travnjaku u Vinkovcima, ali o porazu se ne bi trebalo uopće razmišljati u Hajdukovom taboru. Barem ako je suditi prema posljednjim predstavama Garcijinih trupa…