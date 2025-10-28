Hajduk je na vrhu HNL-a, simulacije otkrivaju koliko će im bodova trebati za titulu

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

U 11. kolo SuperSport HNL lige Dinamo i Hajduk ušli su poravnati po broju bodova. Obje ekipe bile su na 22 boda, no u 11. kolu situacija se promijenila. Splićani su slavili na gostovanju kod Gorice dok su Modri neočekivano poraženi u gostima kod Vukovara 1991. Tako je sada Hajduk sam na vrhu s tri boda prednosti nad Dinamom.

Kladionice i brojni analitički modeli i dalje ne svrstavaju Hajduk kao glavne favorite, no X profil “Football Meets Data” izračunao je koliko bi bodova Hajduk trebao osvojiti da ima vjerojatne šanse za naslov.

Očajni Dinamo pao protiv Vukovara, Hajduk sam na vrhu! Hajduk slavio u Gorici i privremeno preuzeo vrh HNL-a

U 100% slučajeva bi Hajduk slavio ako bi na kraju sezone imao 87, 86, 85, 84 ili 83 boda. Vjerojatnost se smanjuje nešto ako dostignu 82 boda. Tada bi Splićani prema njihovom modelu u 96,5% slučajeva odnijeli naslov HNL-a. Za to će morati zadržati trenutačni tempo od 2,27 boda po utakmici.

🇭🇷 Hajduk Split lead the Croatian league after 11/36 rounds with 3 pts ahead of 🇭🇷 Dinamo. ❓ How many points will 🇭🇷 Hajduk need to win their first 🏆 title since 2005? Our Simulator shows that the lowest point tally that offers >50% chance is 75 pts. 🇭🇷 Hajduk currently wins… pic.twitter.com/jCeTHvYK5q — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 27, 2025

To nije nerealno gledajući kvalitetu ostatka HNL-a u odnosu na vodeći dvojac, no povijest nas uči da Bijeli nerijetko gube naslov baš na takvim susretima.

Model također otkriva i druge mogućnosti pa tako Hajduk manje od 50% šanse ima ako osvoji manje od 75 bodova. Po tome će biti jako teško nadmašiti Rijeku iz prošle godine koja je sa samo 65 osvojila naslov prvaka.