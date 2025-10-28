As Cibalije za SK pred Hajduk: ‘Bit će fešte ako ih srušimo, ovakav teren je naša prilika. Livaja? Ma neka odmori…’

Podijeli :

HNK Cibalia

Hajduk je u sjajnom nizu u HNL-u, pet utakmica, pet pobjeda. Splićani su i vodeća momčad lige s 25 bodova, tri više od drugoplasiranog Dinama. A u srijedu od 15.30 sati slijedi im utakmica osmine finala Kupa

Hajduk dolazi u Vinkovce, kod kultne Cibalije koja je trenutno drugoligaš i zauzima sedmo mjesto u prvenstvu. U HNL-u nisu bili čak osam godina, a pred početak ove sezone bile su najave da se ide ponovno napasti vrh i da se želi ući u elitni rang hrvatskog nogometa.

Cibalia je već jednog prvoligaša u Kupu srušila, slavili su za ulazak u osminu finala Kupa protiv Vukovara kao gosti na svom terenu u Vinkovcima 1:0, a pobjednički gol zabio je Sven Sopić. Najbolji strijelac Cibalije je 29-godišnji napadač David Žabec koji na svom kontu ima pet golova u prvenstvu i trenutno dijeli treće mjesto na listi strijelaca lige. Upravo je ovaj as Cibalije za Sport Klub najavio dolazak Hajduka u Vinkovce.

“Očekujemo tešku utakmicu, jer ipak je Hajduk trenutno prvi na tablici. Svjesni smo koliko su jaki i moćni, ali isto tako igramo pred svojim navijačima i punim tribinama i u Kup natjecanju je sve moguće. Tako da vjerujemo i znamo da možemo ostvariti povijesni rezultat.”

Otkrio nam je Žabec i kakvo je raspoloženje u gradu koji diše za Cibaliju.

“Već od početka sezone u cijelom gradu se digao malo optimizam. Stvarno ljudi vjeruju da bi mogla biti dobra sezona, pogotovo sad kad Hajduk dolazi. Jako dugo godina nije bio neki prvoligaš, tako da svi jedva čekaju utakmicu i vjeruju da se može ostvariti nešto veliko.”

Čak 14 godina nije Cibalija pobijedila Hajduk. Srušio je tad Hajduk upravo sadašnji trener Cibalije Tomislav Čuljak. On je u 59. na Poljudu zabio za konačnih 2:1 u 27. kolu HNL-a. Motivira li ih trener dodatno i zbog te činjenice?

“Sigurno je sad da je zadnja pobjeda bila kad je on nastupao, ali nismo sad nešto previše o tome pričali. Mislim da bi njemu najviše značilo on sada bude upisan u toj pobjedi kao naš trener, kad je već to uspio i kao igrač. Tako da mi ćemo napraviti sve da to tako bude.”

Hajduk dolazi u Vinkovce bez Livaje, ali bit će tu i Pukštas, vraća se vjerojatno i Pajaziti… Kako prvi topnik Cibalije vidi Hajduk? Koje su neke slabosti koje bi Cibalia iskoristiti?

“Zadnjih pet utakmica, pet pobjeda, možda igraju i najbolji nogomet u zadnjih ne znam koliko. Tako da pod trenerom Garcijom sigurno da igraju dobar nogomet i što je najvažnije pobjeđuju. Ali dolaze tu i teren neće biti u najboljem stanju. Tako da možda je to neka naša prilika gdje oni neće moći razviti svoju igru do kraja. Ali uz sve to trebat će nam i sreće i naša vrhunska utakmica da bi mogli njih izbaciti.”

Neće biti Livaje. Hajduk se pokazao da može igrati bez njega. Upravo si spomenuo, pet utakmica, pet pobjeda? Je li ti žao što neće doći Livaja?

“Pa iskreno, ma neka odmori još koji dan. On je sigurno jedan od najboljih HNL igrača unazad par godina i vukao je Hajduk tako da, sigurno je lakše bez njega.”

Koliko vam znači ta Kup utakmica? Već ste u Kupu srušili jednog prvog ligaša, Vukovar.

“Pa da, mislim, mi smo jedini koji su uspjeli srušiti prvoligaša. Tako da sigurno da znači, ali to je više neka nagrada za sve igrače. I osmina finala Kupa, dolazi Hajduk. Jednostavno, napravit ćemo sve da dođemo do pobjede, ali opet više oni imaju izgubiti nego mi.”

Cibalia je u nizu bez poraza u prvenstvu zadnjih mjesec dana. Sa 17 bodova sedma su momčad druge lige, dok im vodeći Rudeš bježi sedam bodova.

“A da, bio nam je cilj kao u zadnje četiri utakmice skupiti deset bodova. Osam smo uzeli, ali ok, ne gubimo često. Trebalo bi još možda poboljšati igru na domaćem terenu, ali vjerujemo da će to u sljedećem utakmicama biti bolje i da ćemo se još više približiti vrhu.”

Prošle sezone, Žabec je proveo u Opatiji i zna kako je to boriti se za vrh i za potencijalni ulazak u HNL. Može li Cibalia nešto napraviti ove sezone? Bile su i velike najave na početku sezone iz kluba.

“Da, bile su najave, ali isto tako je puno novih igrača, novi trener. Treba to sve uklopiti, treba vremena. Ne možeš sad očekivati da ćeš ti dovesti pet, šest igrača i odmah osvojiti ligu. Teška je druga liga, svi su tu negdje, tako da će biti velika borba, ali sigurno da svi nadamo da ćemo se boriti za prvaka do kraja sezone.”

Kompetitivna je liga, sada vas nakon Hajduka čeka i ta okršaj s Rudešom koji je prvi na tablici. Svi ste u par bodova.

“Da, Rudeš odlična igra i to je definitivno derbi. Ne smijemo izgubiti tamo nikako. Trebamo sve napraviti da pobijedimo utakmicu i da im se približimo na četiri boda.”

Prokomentirao je Žabec i svoju odličnu formu koju je pokazao u prvih 12 kola prvenstva.

“Pa evo da, zasad je sve bilo dobro, idu golovi, mogao je tu biti još koji, ali zasad sam zadovoljan i nadam se da će se nastaviti tako samo da zdravlje posluži i vjerujem da će doći i golovi i asistencije.”

Ako se sruši Hajduk, hoće li biti fešta u gradu?

“Da, ako se to dogodi, mislim da je to sigurno da će biti fešta i makar je u nedjelju Rudeš i možda ne bismo smjeli dugo, ali mislim, ne ruši se Hajduk svaki dan. Ako se to slučajno dogodi, fešte će biti sigurno.”

Pitali smo ga za kraj i kako vidi borbu u HNL-u ove sezone i želi li s nekim od igrača Hajduka razmijeniti dres?

“Pa HNL vidim da će biti borba sigurno Dinamo i Hajduk. Što se tiče prvog mjesta, makar mislim da je Dinamo najkvalitetnija momčad, ali isto tako igraju u Europu i dodatno se troše, ali mislim da je Dinamo prvi favorit za osvajanje naslova. A što se tiče dresa, ne bih od nikog uzimao.”