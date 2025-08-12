Štimcu se iz Dinama vraća napadač koji je bio važna karika prošle sezone?

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Zrinjski bi uskoro mogao vratiti Frana Topića (21) na posudbu iz Dinama.

Mladi napadač prošle je sezone bio važan dio mostarske momčadi u osvajanju dvostruke krune, s devet golova i sedam asistencija u 38 nastupa, a sada bi pod vodstvom Igora Štimca ponovno mogao zaigrati u poznatom okruženju, piše SportSport.

Topić je ovog ljeta potpisao četverogodišnji ugovor s Dinamom, ali se zbog jake konkurencije u napadu – Beljo, Kulenović, Bakrar, Vidović, Lisica – teško može izboriti za minutažu.

Traže se pojačanja: Štimac u Zrinjski dovodi nekadašnjeg kapetana Hajduka?!

Dijete Sesveta u Dinamo je stiglo 2022., a prije Zrinjskog bio je na posudbi u Rudešu. Kao junior Dinama na 35 utakmica postigao je 20 golova, a za mlađe selekcije Hrvatske ima šest nastupa i tri pogotka.

Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura.