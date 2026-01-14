Stigao je kao veliko pojačanje u Rijeku, a sada je poslan na posudbu

Dominik Jankov (25) stigao je u Rijeku prošlog ljeta iz Montreala za 350 tisuća eura kao pojačanje konkurencije u veznoj liniji, no zasad nije dobio pravu priliku.
Bugarski veznjak ove je sezone odigrao svega 73 minute, i to u pretkolima Konferencijske lige te u SuperSport Kupu, pa je zbog velike gužve na njegovoj poziciji klub odlučio da ode na posudbu u Lokomotiv Sofiju do kraja sezone, prenosi tportal.
Jankov s Rijekom ima ugovor do ljeta 2026., a njegov će se status ponovno razmatrati na kraju sezone, posebno ako dođe do promjena u veznom redu Riječana.
Prema Transfermarktu vrijedi 500 tisuća eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!