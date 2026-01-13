Sportski direktor Dinama otkrio hoće li dovesti Livakovića te kakav je status Stojkovića i Mudražije

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo

Ovog tjedna započeo je zimski prijelazni rok u Hrvatskoj, a iako je na Maksimiru zasad mirnije nego prošlog ljeta, u Dinamu nema manjka tema. Spominje se mogući povratak Dominika Livakovića, kao i drugi ulazni i izlazni transferi.

Dinamo u nastavak sezone ulazi bez prava na pogrešku, s bodom prednosti ispred Hajduka i još uvijek aktivnim europskim ambicijama. O planovima momčadi i viziji kluba Index je razgovarao s Darijom Dabcem, sportskim direktorom Dinama.

Dominik Livaković najveća je priča ovog prijelaznog roka. Možete li otkriti nešto više o njegovu eventualnom dolasku i pregovorima?

“Čim se otvorila mogućnost dolaska naše proslavljene „jedinice“ i reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, apsolutno svi u klubu krenuli smo u ostvarivanje te ideje. Postigli smo dogovor s Dominikom i nadamo se da će Fenerbahçe zaključiti da je najbolje za sve da Livaković trajno završi u Dinamu.

Fenerbahçe i Dinamo imaju iznimno korektne odnose već dugi niz godina i vjerujemo da ćemo na kraju postići dogovor. Moram istaknuti da je ovo iznimna situacija, ali ako se ne ostvari, sigurni smo da će Nevistić, Filipović i Zagorac opravdati „jedinicu“ Dinama. O drugim vratarima ne razmišljamo.”

Dosta se priča i o dolasku Tabinasa. S obzirom na to da je ove sezone imao vrlo malu minutažu u Vukovaru i da nije talent od 17 godina, što je kod njega potaknulo Dinamov interes?

“Ne znam što je vama mlado, ali 23-godišnjak je vrlo mlad igrač. Karijera se u današnjem nogometu znatno produžila, a i nekada je igrač s 23 godine bio vrlo mlad. Tabinas je prošle godine bio najbolji bek Druge lige, a na početku ove sezone u Prvoj ligi dokazao je da u nekim elementima može biti dominantan na terenu. To smo vidjeli i na Maksimiru.

Iznad svega, vjerujemo da može puno napredovati, osobito jer je riječ o mladom i iznimno ozbiljnom čovjeku. Nije igrao jer je slomio ruku i normalno je da je povratak nakon duže ozljede težak. Bio je predodređen da dođe na ljeto, ali kako je Pierre-Gabriel otišao, a Valinčićev povratak traje duže od očekivanog, odlučili smo anticipirati i dovesti ga sada.

Trenutačno smo u završnoj fazi procesa njegova dovođenja iz Vukovara jer vjerujemo da će se ovako lakše prilagoditi, a sigurni smo da će dugoročno postati bitan igrač za Dinamo. Nogomet poznaje milijun priča u kojima su tzv. „mali igrači iz malih liga“ postali puno „veći od velikih igrača iz velikih liga”.”

Pierre-Gabriel otišao kod Đalovića u Tursku, uskoro se očekuje službena potvrda Englezi: Jakirovićev sin na meti milanskog Intera?

Marko Soldo i Robert Mudražija igrači su koji su došli uoči ove sezone, ali prije nego što je Zvonimir Boban ušao u klub. Nisu dobili previše šansi. Kakav je njihov status i računa li se na njih?

“Vrijedi istaknuti da su to iznimno pošteni i ozbiljni profesionalci. Konkurencija je velika i teško je ponekad dobiti minutažu, pogotovo u našem veznom redu. Soldo je u posljednjih mjesec dana dobio ozbiljnu minutažu. Startao je protiv Betisa, zamijenio Mišića protiv Lokomotive i sve je to odradio sjajno.

Za Roberta je situacija nešto teža jer je on puno više druga špica u sustavu 4-2-3-1, pa mu nije bilo lako uklopiti se u naš sustav 4-3-3. Smiješno je da se uopće dovodi u kontekst koga smo doveli ovo ljeto ili tko je ovdje bio od ranije.

Trener Kovačević, samo on, bira najboljih jedanaest i one koji će ući u igru. Ako se s minimalnim poštenjem gleda na one koji su dovedeni ovog ljeta, otkako je gospodin Boban u klubu, jasno je da oni nemaju nikakav privilegirani status.

Mnogi su često na klupi, mnogo puta uopće ne igraju, očito zato što to po trenerovoj procjeni nisu zaslužili. Boban često govori da se odnos s trenerom, a iznad svega odnos sa svlačionicom, završava onog trenutka kada klub prvi put naredi treneru tko treba igrati.”

Navijače su posebno uzbudile špekulacije o potencijalnom odlasku Stojkovića. Što se s tim događa? Zašto je klub, ako je to istina, prihvatio relativno nisku odštetu i to od kluba iz Emirata?

“Sve su nas posebno uzbudile i odluke da Baturina, Petković, Sučić, prije toga Modrić, Kovačić i drugi, odu iz Dinama. Tako je bilo i tako će uvijek biti, u svim klubovima, pa i u Dinamu. Luka ove jeseni nije bio standardan, odigrao je dobrih utakmica, ali je imao oscilacije za koje se nadamo da su prošlost.

Ponudu smo predstavili igraču i njegovu menadžeru jer je to uobičajena procedura, ali Luka je odlučio ostati i pomoći Dinamu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Za nas je to završena priča. Luka je iznimno talentiran nogometaš i nadamo se da će ostvariti sve svoje potencijale.”

Gdje je Juan Cordoba, koji je u potpunosti nestao s radara?

“Juan Cordoba vratio se iz Kolumbije nakon operacije i rehabilitacije. To koljeno izgleda dobro. Dr. Smodek i liječnička služba zadovoljni su obavljenom operacijom i postoperativnom terapijom. Trenira dozirano s prvom momčadi. Očekujem da za mjesec i pol dana bude konkurentan za utakmicu.”

Jeste li zadovoljni kako balansirate s mladim igračima koji trebaju napraviti prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet?

“Ponavljam, nitko od nas u klubu – od trenera Kovačevića do bilo kojeg normalnog Dinamovca – nije sretniji od situacije u kojoj igrač iz naše škole istrči u prvom sastavu i zaigra na Maksimiru. Stvar je u tome da to mogu samo rijetki i da to moraju zaslužiti igračkom kvalitetom, a ne samo time što su prošli Dinamovu školu nogometa.”

Vezano uz to – Mikić je dobio šansu tek kada gotovo nitko više nije ostao tko bi mogao pokrpati tu poziciju, dok su Jakirović i Živković u potpunosti ostali bez minutaže. Potonji je otišao u Vukovar na posudbu, što je s Jakirovićem? Kako spriječiti situacije u kojima igrači koji su očito zadovoljili sve selekcije ne „skupljaju prašinu“ u seniorima?

“Kako god da se igrači zovu i odakle god dolaze, oni moraju zaslužiti minutažu i biti bolji od drugih da bi igrali. Duboko vjerujemo da će B momčad, koju ćemo imati dogodine, biti najbolja priprema i najveća odskočna daska našim mladim igračima za prvu momčad. Pokazuje se da je sada iznimno težak skok iz juniora u prvu momčad i sigurni smo da će taj projekt donijeti mnogo Dinamu.”

U neke je igrače uložen ozbiljan novac, a njihov je doprinos zasad praktički zanemariv. Tu se ističu Gabriel Vidović i Gonzalo Villar. Postoji li plan kako ih „revitalizirati“ u drugom dijelu sezone? Je li to jedan od ciljeva postavljenih pred Kovačevića?

“Vidović i Villar iznimno su talentirani nogometaši i vjerujemo da nam mogu dati jako puno. Istina je da je njihova aklimatizacija zasad teža i kompleksnija. Ono što vam mogu reći jest da ozbiljno rade i ponašaju se profesionalno. Što se tiče Vidovića, vjerujemo da dugoročno može postati sjajna „osmica“ i na tome radimo.

Znamo da je njemu idealno igrati u sustavu 4-2-3-1, iza špice, ali kao dijete je igrao i „osmicu“, a njegovi su aerobni kapaciteti sjajni. Gonzalo posjeduje veliku klasu i poseban je igrač, vjerujemo da će proljeće donijeti drukčiju stvarnost i za njega.”

Kako ste zadovoljni s radom trenera? Gdje vidite najveći prostor za napredak u smislu onoga što momčad pokazuje na terenu?

“Iznimno smo zadovoljni s trenerom Kovačevićem jer smo, podsjetio bih vas, prvi na ljestvici. Mario je sigurno danas bolji trener nego što je bio ljetos, trebalo mu je malo vremena da prihvati dimenzije Dinama i dimenzije kadra, koje su potpuno drukčije nego u klubovima u kojima je prije radio. Toga smo bili svjesni. Nadamo se da ćemo na proljeće imati još veći kontinuitet.”

Vaš dolazak u klub prošao je dosta tiho. U jednom je intervjuu Bruno Petković čak rekao kako je vaša uloga mala te kako vas zovu „zapisničarem“. Kako komentirate tu izjavu?

“Već sam jednom rekao da sam bio prisutan na tom razgovoru, ali vjerujem da me Bruno nije primijetio. To nije način na koji gospodin Boban komunicira.”

Dinamo otvara drugi dio sezone ključnom utakmicom u Europskoj ligi, protiv FCSB-a. Koji je minimalni rezultat kojim biste bili zadovoljni u Europi ove sezone? Za prvenstvo vas nećemo ni pitati.

“Europska liga ove je godine za našu novu momčad veliki iskorak. Svaka odigrana utakmica novo je iskustvo, a svaki je bod teško zarađen. U sljedećoj utakmici Europske lige domaćini smo rumunjskom FCSB-u i očekujem da damo sve od sebe kako bi rezultat bio što bolji.

Kada netko pobijedi Feyenoord nakon što gubi 3:1, moraš respektirati i poštovati kvalitetu te momčadi. Prošle je godine Feyenoord izbacio Milan iz Lige prvaka. Unatoč tom respektu, vjerujemo da možemo odigrati odličnu utakmicu i nadamo se najboljem rezultatu.”

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.