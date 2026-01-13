Pierre-Gabriel otišao kod Đalovića u Tursku, uskoro se očekuje službena potvrda

Prvi odlazak iz Dinama ove zime dogodio se s francuskim braničem Ronaelom Pierre-Gabrielom, koji bi uskoro trebao postati igrač turskog Kayserispora, 16. momčadi Super lige koju vodi bivši trener Rijeke Radomir Đalović.

Na X-u su se pojavile fotografije Pierre-Gabriela sa šalom novog kluba, iako detalji transfera još nisu poznati.

Pierre-Gabriel se još početkom rujna nije našao na popisu za Europsku ligu, što je bio znak da Mario Kovačević i Dinamo više ne računaju na njega. Iako je tada kao razlog navedena ozljeda, pauza je potrajala gotovo do kraja polusezone.

Francuz je u nekoliko navrata prijavio bolove, a ove sezone je za Dinamo odigrao tek 24 minute, u derbiju protiv Hajduka. Ugovor mu je trajao do ljeta, a plaća mu je bila oko 750 tisuća eura.

Pierre-Gabriel je u Dinamo stigao iz Nantesa kao slobodan igrač u ljeto 2024. Za St. Etienne, Montpellier, Nantes i Brestois odigrao je 124 utakmice u Ligue 1.

Za Dinamo je u 52 nastupa postigao četiri gola i upisao četiri asistencije, a prošle sezone posebno je briljirao protiv Hajduka, zabivši na Poljudu i Maksimiru.

