Sopić: Alibija nema! Novi igrači su imali probleme u svojim klubovima, zato smo ih i uzeli

xKonradxSwieradx via Guliver

Dinamo je na Opus Areni svladao Osijek s uvjerljivih 3:0 u derbiju 19. kola SHNL-a. Pogotke za Plave postigli su Luka Stojković u 30., Miha Zajc u 42. te Dion Drena Beljo u 89. minuti.

Ovom pobjedom Dinamo je povećao prednost na vrhu ljestvice na četiri boda ispred Hajduka, koji je na Poljudu izgubio od Istre.

Osijek je, s druge strane, nastavio s lošim rezultatima ove sezone. Momčad koju vodi Željko Sopić nalazi se na dnu prvenstvene tablice s tek dvije pobjede, od kojih nijedna nije ostvarena pod vodstvom aktualnog trenera. Ipak, određenu nadu Osječanima daje činjenica da im pretposljednji Vukovar bježi samo jedan bod.

Utakmicu je komentirao trener Osijeka, Željko Sopić:

“Čestitam Dinamu. Nismo bili pravi, ali realno nismo imali niti jednog raspoloženog igrača. Do prvog gola čak i nije bilo loše. Ali onda deset igrača iza lopte, kukavičluk. Dinamo ima individualnu klasu”.

Imamo dosta novih igrača, koji su bili u problemima u svojim klubovima. Zato smo ih i uzeli. Ali nije to alibi, ne smiješ pokloniti Dinamu takav gol. Ali glava gore, idemo dalje.

Rijeka? Težak raspored, ali trebamo skupit glave i vidjeti gdje je problem. Sigurno će ovi igrači koji su došli da će i rasti”.