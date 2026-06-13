Pucar ispao u četvrtfinalu u Zagrebu, Gaćina i Ban zaustavljeni u polufinalu

Podijeli :

Guliver image (ID: 1076735560)

Odličan nastup imali su hrvatski predstavnici na stolnoteniskom WTT Contender turniru u Zagrebu, ali su subotu zaustavljeni - Tomislav Pucar u četvrtfinalu pojedinačne konkurencije, a Andrej Gaćina i Ivor Ban u polufinalu parova.

Najbolje rangirani hrvatski stolnotenisač Tomislav Pucar, trenutačno 29. na ljestvici Međunarodne stolnoteniske federacije (ITTF), naišao je na raspoloženog južnokorejskog predstavnika Lima Jonghoona, 40. na ITTF ljestvici, koji je plasman u polufinale izborio pobjedom 3-1 u setovima (11-7, 6-11, 11-5, 11-5).

Svjetska prvakinja suspendirana nakon pozitivnog dopinškog nalaza Drama do posljednje strelice: Hrvatska završila nastup na Svjetskom prvenstvu

Andrej Gaćina i Ivor Ban probili su se do polufinala u konkurenciji parova, a onda su im presudili Kinezi Lin Shidong i Huang Youzheng. Kineski par je slavio s 3-1 u setovima (11-8, 5-11, 11-4, 11-3), a u finalu će im se suprotstaviti južnokorejska kombinacija Lim Jonghoo i Oh Junsung.

U pojedinačnoj konkurenciji će finalisti biti poznati u kasnijem terminu, a polufinalne parove čine Južnokorejac Lim i njemački predstavnik Qui Deng te Kinez Chen Yuanyu i južnokorejac An Jaehyun.