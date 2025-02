Slaven u sjajnoj utakmici srušio Lokomotivu golom u sudačkoj nadoknadi

Podijeli :

NK Slaven Belupo

U posljednjem susretu 21. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo je pobijedio Lokomotivu sa 2-1.

Domaćin je poveo u 39. minuti golom Dominika Kovačića.

S desne strane je ubacio Ivan Ćubelić, lopta je u gužvi došla do Ilije Nestorovskog koji je pucao, Zvonimir Šubarić je sjajno obranio, no lopta se odbila do Kovačića koji je lijepo pogodio za 1-0.

U samoj završnici prvog dijela “lokosi” su izjednačili. Luka Dajčer je dugačkom loptom uposlio Frana Karačića, koji je produžio do Roberta Mudražije, a ovaj u trku loptu primio prsima i iz poluvoleja zabio u suprotni kut. Bio je to njegov deseti gol ove sezone.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, domaćin je stigao do tri boda. Ivan Dolček je ubacio s desne strane, a Ante Šuto glavom pogodio za 2-1. Slaven je sada šesti, a Lokomotiva osma.

U prvom nedjeljnom susretu Istra 1961 je na Rujevici pobijedila Rijeku sa 1-0 prekinuvši niz od pet kola bez pobjede.

Osim što je to bila prva pobjeda Istre u posljednjih šest susreta, bilo je to i prvo slavlje u posljednjih devet međusobnih susreta.

S druge strane Rijeka je bila bez poraza 19 kola, a sada je spojila dva uzastopna ligaška poraza.

Trenutak odluke dogodio se i 38. minuti kada je Moris Valinčić sjajno prošao po lijevoj strani, pa ubacio na prvu vratnicu, gdje je Gruzijac Giorgi Gagua iz blizine zabio za 1-0 i kasnije se pokazalo jedini gol na utakmici.

Rijeka je ovim porazom prepustila “jedinicu” Hajduku koji sada vodi na ljestvici sa 40 bodova. Rijeka ima bod manje, a treći je Dinamo sa 35 bodova.

Istra 1961 je skočila s devetog na sedmo mjesto sa 23 boda. Posljednji je Šibenik sa 18 bodova.