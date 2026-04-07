SHNL se i dalje igra, Garcia sa Šegom i Livajom napada Istru u Puli. Gdje je Almena?

U 28. kolu SuperSport HNL-a Istra 1961 od 18 sati dočekuje Hajduk. Domaćin se trenutačno nalazi na petom mjestu s 36 bodova, dok je Hajduk drugi s 53 boda.
Istra je i dalje u utrci za treću poziciju koju drži Rijeka s 41 bodom. S druge strane, Hajduk za vodećim Dinamom zaostaje 13 bodova, a eventualnom pobjedom smanjio bi taj zaostatak na deset bodova.
Ove godine Hajduk je slavio dvaput, a Istra u jednom susretu. Ovo će im biti četvrti i posljednji…
Evo nam i postava za susret na Aldo Drosini:
Istra 1961 –Kolić – Kadušić, Nasraoui, Miettinen, Heister – Radošević, Štulac – Frederiksen, Maurić, Rozić – Prevljak
Hajduk – Silić – Sigur, Marešić, Šarlija, Melnjak – Pukštas, Krovinović, Pajaziti – Šego, Brajković – Livaja.
Almene i Rebića nema zbog ozljeda…
