Šego nakon novog postignutog gola: ‘Mislim da sam sazrio u Hajduku’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Jedini strijelac Hajduka u remiju protiv Varaždina osvrnuo se na taj dvoboj.

U prvom subotnjem susretu 15. kola HNL-a nije bilo pobjednika, nogometaši Hajduka i Varaždina odigrali su na Poljudu 1-1 (0-1) čime su Splićani drugu ligašku utakmicu u nizu ostali bez pobjede.

U prošlom kolu su oba sastava poražena. Varaždin je poražen kod Dinama, dok je Hajduk teško nastradao na Rujevici gdje je izgubio od Rijeke 0-5. Od tog se poraza Splićani nisu oporavili već su osvojili samo bod protiv Varaždina premda su od 70. minute imali igrača više.

Gosti su poveli sjajnim pogotkom Tomislava Duvnjaka u 44. minuti, dok je na 1-1 izjednačio Michele Šego u 54. minuti.

Jedini strijelac Hajduka stao je pred novinare te prokomentirao utakmicu:

“Prvo poluvrijeme je bilo izjednačeno, 50-50, a onda su oni zabili eurogol. Duvnjaku svaka čast, poslije smo mi imali stativu. Drugo poluvrijeme je bilo naše, potpuno smo dominirali, zaslužili smo zabiti drugi gol, ali – nogomet”, poručio je ofenzivac Hajduka.

Šego je u odličnoj formi ove sezone. U 14 utakmica ligaških utakmica postigao je sedam golova te podijelio dvije asistencije.

“Mislim da sam sazrio u Hajduku, ekipa je stvarno super, imamo odličan rezultat, mislim da su moje igre rezultat toga. Sada se odmoriti pa po tri boda”, zaključio je.

Hajduk je i dalje prvi na ljestvici. Ima dva boda više od Dinama, ali i utakmicu više. Varaždin je i dalje četvrti te ima bod manje od trećeg Slaven Belupa.