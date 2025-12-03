Sanchez nakon pobjede protiv trećeligaša: ‘Znali smo da nas čeka teška utakmica’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Trener Rijeke osvrnuo se na pobjedu u Kupu protiv niželigaša.

Nogometaši Rijeke plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog kupa 4-1 gostujućom pobjedom protiv trećeligaša Mladosti iz Ždralova pored Bjelovara.

Domaći su poveli golom Marija Nikolića u 5. minuti te tu prednost držali do poluvreemena, ali početkom nastavka je Duje Čop u 48. i 51. minuti preokrenuo rezultat. Izvrstan ulazak u drugo poluvrijeme Rijeke potvrdili su Samuele Vignato golom za 3-1 u 58. minuti te Čop svojim trećim golom u 62. minuti za konačnih 4-1.

Nakon utakmice, pred medije je stao trener Rijeke – Victor Sanchez:

“Znali smo unaprijed da nas čeka teška utakmica, ali i da se moramo nositi s izazovima koje donosi, bez obzira na razliku između liga. Treba se prilagoditi okolnostima, igrati u gostima protiv visoko motivirane momčadi. Ušli su vrlo agresivno, zabili su iz prekida što se može dogoditi. Ali momčad je bila ozbiljna, borbena, s pravim duhom. Odigrali smo zahtjevnije prvo poluvrijeme nego drugo jer nismo iskoristili stvorene prilike da izjednačimo ili čak povedemo prije odmora. Zato smo pokušali malo promijeniti pozicije naših ofenzivnih igrača. Iskoristili smo vrijeme na početku drugog dijela kako bismo pokušali napraviti određene pomake i iznenaditi protivnika, i to je uspjelo. Stvorili smo dobre prilike i brzo zabili za preokret. Kontrolirali smo utakmicu do kraja.”

Pred Rijekom je ispit u prvenstvu protiv Vukovara:

“Zadovoljni smo i sada se možemo okrenuti sljedećoj utakmici. Sljedeći je Vukovar, a zatim Celje. Nema odmora, idemo dalje na sljedeći izazov.”

Trener Mladosti, Želimir Mešnjak također je analizirao utakmicu:

“Mislim da smo sjajno taktički pripremili utakmicu, što se moglo i vidjeti u prvom poluvremenu. Loše smo reagirali na njihovu promjenu sustava, nismo se adaptirali na vrijeme i s dva brza pogotka su nas uveli u nervozu. Prestali smo vjerovati u ono što radimo, nakon čega je došla do izražaja razlika u kvaliteti. Podigli su ritam, opteretili našu veznu liniju s viškom igrača i teško smo se nosili s tim. Kasnije kad smo prešli u 5-4-1 smo par puta zaprijetili iz kontranapada, ali svakako je prvo poluvrijeme to što nas veseli i to je pokazatelj kako bismo trebali igrati”, zaključio je.

Rijeka je sedmi sudionik četvrtfinala, ranije su se među zadnjih osam plasirali Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Dinamo i Kurilovec, dok će posljednji sudionik biti poznat kasnije u srijedu nakon dvoboja Varaždin – Osijek.