Pukštas odlazi iz Hajduka, stigle su dvije velike ponude na Poljud?!

Kako doznaje Germanijak, na Poljud je stigla konkretna ponuda za Rokasa Pukštasa, 21-godišnjeg američkog veznjaka čije igre već dugo privlače pozornost europskih skauta.

Nakon Intera, još jedan velikan želi dovesti Mlačića?! Otkriveno koliko bi Hajduk mogao zaraditi Zabio je golčinu Hajduku, a sada otkrio: ‘Rekao sam si – Ili pucaj, ili trči natrag u obranu’

Splićani navodno imaju dvije ozbiljne ponude iz Serie A i Bundeslige, a najviša zasad iznosi osam milijuna eura, što je cifra kojom bi u klubu bili zadovoljni. Podsjetimo, Hajduk je prije 15 mjeseci odbio 5.5 milijuna eura Parme (uz moguće bonuse do 7 milijuna) jer je Pukštas tada inzistirao na odlasku u Bundesligu.

Nove ponude ponovno dolaze iz Italije i Njemačke, a do početka zimskog prijelaznog roka (1. siječnja 2026.) očekuje se da bi ih moglo biti još.

Ipak, osam milijuna nije najveća ponuda koja je ikad stigla za Pukštasa. Bivši predsjednik Lukša Jakobušić ranije je otkrio da je prošle godine imao i značajno veću te izjavio: “Da sam ostao u Hajduku, prodao bih Pukštasa za 12 milijuna eura.”