Prije nekoliko dana stigao je u Hajduk, a Garcia ga već u Jadranskom derbiju ‘gura u vatru’?

Iako je tek stigao na Poljud i odradio svega nekoliko treninga s momčadi, nije isključeno da ga trener Gonzalo Garcia odmah uvrsti u početni sastav, prenosi Dalmatinski portal.

Dario Marešić novi je igrač Hajduka: ‘Momčad ima veliku kvalitetu, a o Klubu ne trebam ni govoriti’ Garcia uoči Rijeke: ‘Almena je i dalje ozlijeđen, a ne znam hoće li Livaja igrati’

Stoper je bio velika želja Garcije te je u Split došao iz Istre upravo uoči Jadranskog derbija s Rijekom. Brzo se prilagodio novoj sredini, pa trener ozbiljno razmatra mogućnost da ga odmah “ubaci u vatru” i predstavi domaćoj publici u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.

Hajduk i Rijeka na Poljudu igraju u nedjelju u 17.45 sati, a dvoboj je od velike važnosti za Splićane koji žele ostati u utrci s Dinamom.