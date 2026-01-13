Osijek i Gorica slavili na pripremama, remi Vukovara i Slaven Belupa

Podijeli :

NK Osijek

Članovi hrvatskog elitnog nogometnog razreda odigravaju prijateljske utakmice tijekom zimskih priprema, a u utorak su pobjede ostvarili igrači Osijeka i Gorice.

U formatu četiri puta 30 minuta Osijek je na pripremama u Turskoj odigrao prijateljski susret protiv Györa, trenutačno vodeće momčadi mađarskog prvenstva te je pobijedio 2-1.

Györ je poveo golom hrvatskog nogometaša Daniela Štefulja, a na 1-1 je izjednačio Tonio Teklić, igrač koji je prije nekoliko dana u Osijek došao na posudbu. Nekadašnji igrač Hajduka i Varaždina, a sada jaka karika Osječana, lijepo je zabio za izjednačenje iz slobodnog udarca.

Toni Fruk mora na operaciju Pierre-Gabriel otišao kod Đalovića u Tursku, uskoro se očekuje službena potvrda

Pogodak odluke postigao je Šimun Mikolčić u posljednjoj, 120. minuti.

Gorica je odigrala pripremni dvoboj protiv Radomlja, trenutačno sedme momčad na ljestvici slovenskog prvenstva. Gorica je pobijedila 2-0 golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Filip Čuić i Ivan Fiolić.

Na turniru Arena kup u Medulinu međusobno su igrali Vukovar 1991 i Slaven Belupo. Bio je to ogled trećeg kola u skupini i borba za prvo mjesto, odnosno odlazak u finale, jer su prethodno i Vukovar 1991 i Slaven Belupo pobjeđivali slovensko Primorje i Arsimi, klub iz Sjeverne Makedonije.

Dvoboj dva hrvatska prvoligaša završio je 2-2 i zbog bolje razlike pogodaka u finale se plasirao Vukovar 1991 koji je do tog cilja došao golom Tadića u 90. minuti. Prije toga su strijelci za Slaven Belupo bili Nestorovski i Qestaj, a za Vukovar 1991 Banovec.