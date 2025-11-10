Od rezerve do interesa Bayerna u mjesec dana – Hajdukov dragulj postaje ‘vruća’ roba

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Plejada Hajdukovih mladih igrača ove sezone oduševljava, a među njima je i Luka Hodak koji počinje privlačiti pažnju mnogih europskih klubova.

Uz stopera Branimira Mlačića, koji je neočekivano dobio priliku u prvoj momčadi i potvrdio se kao standardni igrač prvih 11, Luka Hodak definitivno je drugo najveće otkriće ove sezone što se Hajduka tiče.

Devetnaestogodišnji desni bek odradio je kvalitetne pripreme ovog ljeta, ali je tek u proteklih nekoliko tjedana počeo dobivati veću minutažu. Odjednom je sada on prvi izbor za desnog beka, ispred Frana Karačića, pa čak i Nike Sigura koji je znao igrati tu poziciju.

Na tom strelovitom uzletu počinju ga pratiti i klubovi iz drugih, jačih liga. Tako Sportske novosti donose informaciju da su Hodaka gledali skauti Feyenoorda (protiv Gorice) i Bayerna (protiv Osijeka), a da je njegovo ime zapisano i u notesima promatrača poljskog Rakowa.

U tom kontekstu, sportski direktor Hajduka Goran Vučević napravio je sjajan potez potpisivanjem novog ugovora s mladim igračem, s istekom u lipnju 2029. godine.

To je jasna poruka da se Hodaka ne namjerava tako skoro prodati. Uostalom, tek je odigrao pet utakmica za Bile. Njegovo vrijeme na Poljudu tek dolazi…