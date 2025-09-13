OD 17:00 / VARAŽDIN – HAJDUK Stigli sastavi, jedan od Španjolaca debitira za Bijele

Varaždin i Hajduk od 17 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu igraju derbi 6. kola SuperSport HNL-a. Splićani u ovaj dvoboj ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva s 13 bodova, isto toliko ima i vodeći Dinamo, no momčad Marija Kovačevića ima bolju gol-razliku. S druge strane, Varaždinci nakon pet kola imaju šest bodova i nalaze se na petom mjestu SHNL-a.
Sastav Varaždina
Zelenika; Lamine Ba, Mladenovski, Bošić, Maglica - Marina, Abdullazade, Belcar - Latković, Tavares, Mamut
Stigao sastav Hajduka
Hajduk: Ivušić, Karačić, Šarlija, Mlačić, Melnjak, Sigur, Krovinović, Pukštas, Šego, Almena, Livaja.
Evo kakav omjer Garcia ima protiv Varaždina
Gonzalo Garcia će danas sedmi put voditi momčad protiv Varaždinaca, ali prvi put kao trener splitskog kluba.
Garcia najavio teško gostovanje u Varaždinu
Šafarić uoči Hajduka
"Hajduk više nije samo Livaja", tvrdi trener Varaždina.
Hajduk u Varaždinu nije pobijedio dvije godine
Prošle sezone Hajduk je upisao dvije pobjede (obje na domaćem terenu - 2:1, 1:0), Varaždin jednu (1:0), dok je posljednji susret u travnju igran u Varaždinu završio 1:1. U kolovozu 2023. Hajduk je posljednji put slavio u Baroknom gradu. Za vodstvo Splićana tada je zabio Filip Krovinović, izjednačio je Leon Belcar, a pobjedu Bijelima donio je Leon Dajaku u 86. minuti dvoboja.
Tablica
Što kažu kladionice?
Pobjeda Varaždina - 5,00
Neriješeno - 3,70
Pobjeda Hajduka - 1,90
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, a pomoćnici su Ivan Starčević (Bjelovar) i Nikola Kečkiš (Virovitica). Četvrti sudac je Benkovčanin Ivan Vukančić, dok su u VAR sobi Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i (Ivan Vučković) Zagreb.
