Nije uspio u Dinamu, ali vraća se u Zagreb: Leon Belcar potpisao za Lokomotivu

Veznjak se nakon neuspjele epizode u Dinamu vraća u hrvatsku metropolu.

Leon Belcar (24) novi je igrač Lokomotive, što je klub potvrdio na svojim službenim stranicama. Veznjak u Zagreb stiže iz Varaždina, a radi se o trajnom transferu.

Belcar je ranije jednu polusezonu proveo u Dinamu (sezona 24/25), no klub tada nije aktivirao opciju otkupa.

Nakon povratka u Varaždin ove sezone odigrao je 20 utakmica u svim natjecanjima, u kojima je zabio dva pogotka i upisao jednu asistenciju. Ukupno je za Varaždince upisao 106 nastupa te zabio deset golova i podijelio tri asistencije.

Prema Transfermarktu vrijedi 500 tisuća eura.

