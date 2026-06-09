Marko Livaja ostaje u Hajduku!

Saga oko budućnosti Marka Livaje u Hajduku završena je njegovom odlukom da ostane na Poljudu.
Prema informacijama Dalmatinskog portala, odluka je konačna te će se kapetan Bijelih priključiti pripremama za novu sezonu od prvog dana.
Nakon završetka prošle sezone pojavile su se brojne glasine o mogućem odlasku, uključujući i navodni interes talijanske Venezije. Dodatne špekulacije potaknule su priče o njegovom odnosu s trenerom Gonzalom Garcijom, no odlazak nikada nije bio ozbiljna opcija.
Sada je fokus na formiranju momčadi za novu sezonu, u čemu važnu ulogu ima sportski direktor Robert Graf. Livaja i navijači očekuju kadar koji će se moći ravnopravno boriti za naslov prvaka. Najbolji igrač Hajduka za splitski je klub dosad upisao 202 nastupa, zabio 104 pogotka i ostvario 61 asistenciju, a ugovor ga uz Hajduk veže do ljeta 2027. godine.
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