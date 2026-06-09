Mediji u BiH: Igor Štimac i HŠK Zrinjski se definitivno razišli!

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AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Sezonu obilježile i kontroverzne izjave

Igor Štimac više nije trener Zrinjskog, objavio je bosanskohercegovački portal SportSport.ba. Hrvatski stručnjak napustio je mostarski klub nakon samo jedne sezone, unatoč tome što je s momčadi osvojio Kup i Superkup Bosne i Hercegovine te ostvario zapažen europski rezultat.

Prema navodima SportSport.ba, Štimac je danas razgovarao s čelnicima kluba o mogućem nastavku suradnje, no dvije strane nisu uspjele pronaći zajednički jezik. Nakon toga rastanak je postao izvjestan.

Tijekom mandata na klupi Zrinjskog vodio je momčad u 57 utakmica te ostvario učinak od 31 pobjede, 14 remija i 12 poraza. Osim osvojenih domaćih trofeja, najveći uspjeh ostvario je plasmanom u nokaut-fazu Konferencijske lige, što se smatra jednim od najvećih europskih dosega u povijesti mostarskog kluba.

Iako je uživao veliku podršku navijača, to nije bilo dovoljno da se postigne dogovor s upravom o nastavku suradnje.

Štimčev mandat u Mostaru nije obilježio samo sportski rezultat. Tijekom sezone često je javno kritizirao suđenje u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, tvrdeći da kriteriji nisu jednaki za sve klubove te da pojedine momčadi imaju povlašten tretman.

Posebno su odjeknule njegove izjave vezane uz Borac, za koji je tvrdio da ima koristi od sudačkih odluka. Nakon jedne međusobne utakmice izjavio je:

“Da su kriteriji isti, mi bismo u Vrapčićima završili s pet igrača više.”

SportSport.ba podsjeća i da je tijekom sezone više puta insinuirao kako suci svojim odlukama pomažu Borcu u utrci za naslov prvaka.

Osim kritika suđenja, Štimac je pozornost privlačio i javnim političkim istupima, zbog kojih je u jednom trenutku bio sankcioniran od strane Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Unatoč tome, među navijačima Zrinjskog zadržao je značajnu podršku sve do odlaska iz kluba.