Kup utakmica u Dalmaciji odgođena iz bizarnog razloga

NK Hrvace

Utakmica šesnaestine finala Kupa Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske između Hrvaca i Solina, koja se danas trebala igrati na pomoćnom terenu u Hrvacama, nije odigrana.

Susret je odgođen jer, kako je navedeno, “vratnice na terenu ne udovoljavaju propisanim dimenzijama – pri čemu je jedna bila kraća za jedan centimetar, a druga za dva centimetra”. O svemu su se putem Facebooka oglasili i Hrvace i Solin, a njihova priopćenja prenosimo u cijelosti.

“Utakmica Kupa NSŽSD između nogometnog kluba Hrvace i nogometnog kluba Solin nije odigrana zbog navodne “neispravnosti” terena za igru. Prema odluci suca utakmice Joška Gracina, donesene pod pritiskom delegata utakmice Domagoja Čelića, utvrđeno je kako vratnice na terenu ne udovoljavaju propisanim dimenzijama – pri čemu je jedna bila kraća za jedan centimetar, a druga za dva centimetra.

Međutim, suci iz samo njima znanih razloga nisu dopustili da se utvrđeni nedostaci otklone u razumnom roku, unatoč spremnosti domaćina da ih odmah ukloni. U situacijama kada postoje tehnički nedostaci na terenu, uobičajena je praksa omogućiti njihovo otklanjanje kako bi se utakmica mogla regularno odigrati.

U konkretnom slučaju domaćin je izrazio jasnu volju i spremnost da se sporni nedostaci bez odgode isprave, no takva mogućnost nije bila dopuštena od strane službenih osoba.

Takvo postupanje predstavlja ozbiljno odstupanje od uobičajene sportske prakse i načela pravičnosti. Umjesto da se postupi razumno i u duhu sporta te omogući da se utakmica odigra nakon uklanjanja minimalnih tehničkih odstupanja, donesena je krajnja odluka o neodigravanju susreta, i to bez davanja mogućnosti domaćinu da ispravi nedostatke.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i činjenica da je povjerenik za natjecanje Kupa NSŽSD, Mario Romac, nakon ovih događaja podnio ostavku, što jasno ukazuje na ozbiljnost i osjetljivost nastale situacije.

Smatramo kako ovakav način postupanja nije u skladu s temeljnim načelima sportskog natjecanja, pravilima struke ni duhom fair-playa, te da je odluka donesena bez potrebne proporcionalnosti i razumnosti, na štetu regularnosti natjecanja”, stoji u objavi NK Hrvaca.

“Utakmica 1/16 F Kupa NSŽSD između NK HRVACE – NK SOLIN koja se trebala danas odigrati u Hrvacama s početkom u 15:00 h nije odigrana zbog utvrđenih nepravilnosti i općeg stanja terena za igru (pomoćno igralište)”, stoji u objavi Solina.

Nogometni klub Hrvace dolazi iz mjesta Hrvace, smještenog sjeverno od Sinja. Trenutačno se natječe u SuperSport Prvoj NL, što je drugi rang hrvatskog nogometa, a na ljestvici zauzima začelje s osvojenih 17 bodova u konkurenciji 12 klubova.

Solin pak igra u SuperSport Drugoj NL, trećem stupnju domaćeg natjecanja. U toj ligi drži sredinu poretka, točnije sedmu poziciju, s 24 osvojena boda među ukupno 16 momčadi.