Evo u kakvom je stanju jedan od najboljih igrača Hajduka

Nogomet 24. velj 202617:11 0 komentara
HNK Hajduk Split

Neizvjesnost oko povratka Ikera Almene i dalje traje.

Mladi krilni napadač još se nije priključio treninzima prve momčadi Hajduka, a njegov povratak na teren s nestrpljenjem se očekuje. Ipak, zasad nema preciznih informacija kada bi mogao ponovno konkurirati za sastav, prenosi Dalmatinski portal.

Almena je ozlijedio gležanj u prvom kolu nastavka prvenstva protiv Istre, nakon čega je morao pauzirati. Do tada je upisao 16 nastupa u bijelom dresu i nametnuo se kao važna opcija u ofenzivnom dijelu momčadi.

Španjolski krilni napadač u Hajduku je na posudbi iz saudijskog prvoligaša Al Qadsiaha do kraja sezone.

Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi 1,5 milijuna eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet