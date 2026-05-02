Kovačević: Jako je bitno pobijediti Hajduk, bez obzira što smo prvaci

Luka Kolanovic via Guliver

Nogometaši Dinama svladali su Goricu u gostima 2:1 u 33. kolu SuperSport HNL-a, a pobjedu im je donio Monsef Bakrar golom u 90. minuti. Nakon utakmice trener Mario Kovačević prokomentirao je nastup svoje momčadi.

“Jako dobro smo ušli u utakmicu i poveli iz lijepe akcije. Nismo to iskoristili kako treba, pa smo primili gol iz prekida i sve se vratilo u egal”, rekao je Kovačević pa dodao:

“Nije ovo bila naša najbolja utakmica, ali dočekali smo svoju priliku i zabili. U dobroj smo formi, osvojili smo prvenstvo, malo smo i proslavili, pa sam se i bojao ove utakmice, ali pokazali smo karakter i pobijedili.”

Dotaknuo se i kadrovskih problema pred derbi s Hajdukom:

“Sergi je dobio četvrti žuti karton i neće ga biti, a McKenna je osjetio aduktor. Nadam se da će biti spreman za Hajduk”, rekao je, uz napomenu da je i Goda imao problema pa je bio na klupi.

Unatoč matematički osiguranom naslovu, Kovačević ističe kako momčad ostaje koncentrirana:

“Dao sam dečkima dva slobodna dana. Idemo u završni dio sezone, sada je jako bitno da pobijedimo Hajduk bez obzira na to što smo prvaci. Nakon toga slijedi finale Kupa. Nadam se da je McKenna dobro i da nitko drugi neće otpasti.”

Prokomentirao je i zašto je rano izvadio Diona Drenu Belju, koji lovi Eduardov golgeterski rekord.

“Dat ćemo sve da Dion dođe do rekorda, ali ovo je Dinamo i ovdje su rekordi u drugom planu. Bilo me strah zbog umora i mogućih ozljeda pa smo njega, a i Mišića, htjeli ranije izvaditi”, zaključio je Kovačević.