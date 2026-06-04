Koliko vrijedi jedna utakmica HNL-a? HNS otkrio zarade sudaca

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Izvršni odbor HNS-a donio je odluku o naknadama službenim osobama za sezonu 2026./27., a jedina promjena odnosi se na glavne suce SuperSport HNL-a.

Njihova naknada po utakmici povećana je s dosadašnjih 800 na 900 eura, što predstavlja rast od 100 eura. Sve ostale naknade ostale su na razini prošle sezone.

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Pomoćni suci i dalje će za jednu utakmicu dobivati 350 eura, četvrti suci 230 eura, dok će glavni VAR suci zarađivati 400 eura po susretu. VAR asistenti također ostaju na 230 eura.

Naknade delegatima i kontrolorima suđenja nisu se mijenjale te će i dalje iznositi 250 eura po utakmici.