De la Fuente: Nakupilo se puno napetosti…

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske postala je prvi finalist Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom ogledu u Dallasu s uvjerljivih 2:0 nadigrala Francusku.

Pogocima Mikela Oyarzabala s bijele točke i Pedra Porra, Furija je osigurala svoje tek drugo finale u povijesti svjetskih prvenstava, a nakon susreta španjolski izbornik Luis de la Fuente blistao je od ponosa.

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De la Fuente je u prvoj reakciji nakon utakmice pokušao dočarati emocije koje vladaju u španjolskom taboru, ali i podsjetiti kako posao još uvijek nije u potpunosti završen:

“Teško je reći što osjećamo, ali to je čista sreća. Ova skupina igrača je iznimna. Još uvijek moramo napraviti jedan korak. Nakupilo se puno napetosti; velika je odgovornost biti u finalu, to je luksuz. Tek trebamo shvatiti što smo učinili.”

Potom je uputio veliki kompliment svojim izabranicima, povukavši izravnu usporedbu s kvalitetom koju posjeduju poraženi Francuzi:

“Francuska? Već smo u svlačionici rekli da ćemo se suočiti s jednom od najboljih momčadi na svijetu, s najboljim igračima na svijetu. Ali oni su se suočili s najboljom momčadi na svijetu. Moji igrači su učinili da ono što je teško izgleda lako.”

Prvi gol za Španjolce zabio je Mikel Oyarzabal iz jedanaesterca u 22. minuti, a nakon dvoboja je rekao: “Radi se o vizualizaciji jedanaesterca, o tome da te trenutke morate proživjeti u svojoj glavi unaprijed i da imate rutinu za kada ti trenuci dođu,” kazao je za DAZN.

“Zaslužili smo sanjati, imati naslov na umu, nadamo se da ćemo za pet dana uspjeti staviti završni pečat,” dodao je.

Pobjedu Furije potvrdio je Pedro Porro.

“Ovo je ostvarenje sna, ni u najluđim snovima nisam pomišljao. Jako sam zadovoljan stavom momčadi od početka do kraja. Odigrali smo sjajnu utakmicu, sve smo učinili da prođemo dalje. Znali smo da je ključno suprotstaviti se njihovoj snazi ​​i uspjeli smo u tome, i jako sam sretan,” istaknuo je španjolski branič za La1.

Španjolci sada mirno čekaju ishod drugog polufinalnog dvoboja između Engleske i Argentine, nakon kojeg će doznati suparnika u borbi za naslov svjetskog prvaka.