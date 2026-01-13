Insajder: Inter i Milan žele dovesti velikog talenta iz HNL-a

Podijeli :

Raul Kumar (17) jedan je od najvećih talenata SuperSport HNL-a. Mladi branič probio se u udarnu postavu Istre, a talijanski insajder Lorenzo Lepore piše da su za njega zainteresirani brojni veliki klubovi.

“U zadnjih mjesec dana, brojni klubovi su poslali upite i pomno ga pratili, uključuči Milan i Inter”, navodi Lepore, dodajući da će Kumar produljiti ugovor s Istrom do 2030. godine. Klub iz Pule vjeruje da bi on u budućnosti mogao srušiti rekord za najveću prodaju u povijesti Istre.

Kumarov aktualni ugovor vrijedi do ljeta 2027. Radi se o talentiranom stoperu i standardnom reprezentativcu mlađih hrvatskih kategorija. Ove sezone debitirao je za prvu momčad i skupio četiri nastupa, od kojih je u posljednja tri bio u prvoj postavi.

Dosadašnji rekord najskupljeg izlaznog transfera Istre drže Mauro Perković, Monsef Bakrar i Beyatt Lekoueiry, prodani za po dva milijuna eura.