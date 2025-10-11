Hajduk želi dovesti velikog talenta iz BiH, no evo što se događa

Sedamnaestogodišnji ofenzivni veznjak Sarajeva jedan je od najvećih potencijala bosanskohercegovačkog nogometa i najmlađi debitant u povijesti kluba s Koševa.

Hajdukov kroničar dobio priznanje Danice Hrvatske pa poručio: ‘Svi smo mi prolazni, samo Hajduk živi vječno’ Slovenci se na TikToku našalili s Hajdukom: ‘Ne treba vama ovo…’

Prve seniorske minute upisao je prošle sezone pod vodstvom Zorana Zekića, a ove je zaigrao u porazu od Sloge Meridian. Prema Transfermarktu, ugovor mu vrijedi do 2027. godine, a vrijednost mu je oko 100 tisuća eura.

Kako doznaje Index, Hajduk već dulje prati mladog veznjaka i postoji interes za suradnju, ali konkretan dogovor o transferu još nije postignut. Vrban je za U-17 reprezentaciju Bosne i Hercegovine zabio četiri gola u sedam nastupa te je već zaigrao i za U-19 selekciju.