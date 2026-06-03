Hajduk nudi 300 tisuća eura po sezoni Egipćaninu iz jednog od najvećih afričkih klubova?

Podijeli :

Guliver

Ljetni prijelazni rok u SuperSport HNL-u službeno počinje 26. lipnja, no hrvatski klubovi već intenzivno rade na slaganju kadrova za novu sezonu.

Uz konkretne pregovore, neizbježan dio prijelaznog razdoblja su i brojne glasine, a jedna od njih stiže iz Egipta.

Prema tvrdnjama egipatskog novinara i bivšeg vratara Ahmeda Shobeira, Hajduk je poslao ponudu 24-godišnjem Ahmedu Kouki, nogometašu Al Ahlyja. Vijest su prenijeli i tamošnji mediji.

Kouka je cijelu dosadašnju karijeru proveo u Al Ahlyju, za koji je upisao 120 nastupa uz tri pogotka i četiri asistencije. Može igrati na pozicijama defenzivnog veznog i lijevog beka, a ugovor s egipatskim velikanom istječe krajem lipnja, što znači da bi klub mogao promijeniti bez odštete.

Shobeir tvrdi da mu je Hajduk ponudio godišnju plaću od 300 tisuća eura te dodatnih 100 tisuća eura bonusa za potpis ugovora. Ipak, zasad nema potvrde iz drugih, pouzdanijih izvora pa te informacije treba uzeti s dozom opreza.

🚨🗞️ Le club croate Hajduk Split 🇭🇷 a formulé une offre de contrat pour recruter le milieu de terrain Ahmed Nabil Koka qui sera libre à la fin du mois 💰 Proposition :

▪️ 300 000 € par saison

▪️ 100 000 € de prime à la signature pic.twitter.com/AcxzR2mHR7 — Nile Foot 🇪🇬 (@NileFootFR) June 3, 2026

Prema Transfermarktu, Koukina tržišna vrijednost iznosi 1,2 milijuna eura. Za reprezentaciju Egipta nastupio je 11 puta, a bio je i na širem popisu kandidata za Svjetsko prvenstvo, no nije se našao među konačna 26 igrača.

Hajduk je ovog proljeća imenovao novog sportskog direktora Roberta Grafa, a posljednjih dana objavio je i status pojedinih igrača prve momčadi. Zvonimir Šarlija, Filip Krovinović i Hugo Guillamón slobodni su potražiti novu sredinu.

Klub su već napustili Anthony Kalik i Ismael Diallo, Anti Rebiću ponuđen je novi ugovor, dok su izgledi za ostanak Ikera Almene nakon isteka posudbe vrlo mali.

U isto vrijeme pojavile su se informacije da dijelu igrača Hajduka plaće kasne između mjesec i mjesec i pol dana.