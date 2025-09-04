Hajduk danas igra zatvorenu utakmicu na Poljudu, novi Španjolac stiže na liječnički

Nogomet 4. ruj 20259:12 > 9:14 0 komentara
xRicardoxLarreinax via Guliver

Hajduk će na Poljudu danas od 17.30 sati odigrati zatvorenu test-utakmicu protiv Posušja, namijenjena igračima s manjom minutažom.

Na terenu će biti novaci Edgar Gonzalez i Hugo Guillamon, dok treći Španjolac, Iker Almena, stiže na liječnički pregled uoči potpisa, prenosi Germanijak.

Almena, 21-godišnji krilni igrač bez pogotka u seniorskoj karijeri, prošle je sezone nastupao za saudijski Al Qadsiah, gdje je u 17 utakmica upisao jednu asistenciju. U klub je došao iz Girone u transferu vrijednom pet milijuna eura, a na Poljudu ga se očekuje na posudbi.

Garcia danas nema na raspolaganju čak 15 igrača. Od toga 12 je s reprezentacijama, dok su Ante RebićMarino Skelin i Šarlija ozlijeđeni. Momčad će predvoditi iskusni Marko LivajaFilip Krovinović i Dario Melnjak, a glavni cilj bit će provjera forme Gonzaleza i Guillamona, koji su ljetos trenirali odvojeno od svojih klubova.

Iako se u javnosti ističe uloga Ivana Rakitića u dolascima Španjolaca, čini se kako je ključnu zaslugu imao šef skauta Pep Boada, dugogodišnji Barcelonin stručnjak i bivši voditelj La Masije, koji je u tišini odradio najveći dio posla.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet