Gregurina uoči Hajduka: ‘Remete nas silni odlasci, moramo se obraniti u prvih 20 minuta na Poljudu’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk u subotu od 17:15 na Poljudu dočekuje Slaven Belupo u sklopu 21. kola SuperSport HNL-a.

Splićani u susret ulaze s drugog mjesta, s 37 bodova, nakon dva uzastopna poraza na početku drugog dijela sezone, dok je Slaven Belupo šesti sa deset bodova manje i jednim osvojenim bodom u uvodna dva kola nastavka. Susret je najavio trener gostiju, Mario Gregurina.

“Što se tiče tjedna, bio je isti kao i prošli. Puno problema s podlogom, intenzitetom, doziranjem opterećenja, ali situacija je takva kakva je i morat ćemo se još sigurno mjesec dana adaptirati na te stvari. Nije alibi i ne želim da bude, ali jednostavno moramo raditi u tim uvjetima. Momci koji su bili u trenažnom procesu spremni su maksimalno odgovoriti uvjetima na Poljudu, zadovoljan sam kako su odradili tjedan i mislim da spremni idemo za Split”, rekao je uvodu Gregurina te poručio da transferi koji se posljednjih tjedan dana dešavaju u klubu apsolutno imaju utjecaj i na njega i na ekipu, ali da svi pokušavaju to staviti po strani.

Grci: Jagušić je bio neodlučan oko odlaska u Panathinaikos, a onda je jedan poziv sve promijenio Jagušić obara rekord Slaven Belupa, na transferu će zaraditi i Dinamo

Mimo transfera, problemi postoje i s ozlijeđenim igračima:

“Caimacov je u lošijem stanju nego što su bile prvotne prognoze i neće ga biti još šest tjedana, što nam remeti planove. Crepulja će danas odraditi prvi trening s ekipom i maskom na licu, nadam se da će biti OK za neku minutažu. Nije bajna situacija, ali tu smo da rješavamo probleme i oni koji dobe priliku, očekujem da daju doprinos.”

S obzirom na odlaske Šute, Agbekporna i Jagušića, dotaknuo se mladi strateg i eventualnih pojačanja, uz naglasak da mu odlasci remete planove i sužuju prostor pa se nada da će Uprava reagirati. Zatim je ‘potegnuo’ zanimljivu usporedbu.

“Komparirao bih ovu situaciju sa šahom. U 20. smo potezu ostali bez kraljice, topa i skakača, a moramo odigrati još 16 poteza do kraja i izvući iz toga maksimalno pozitivno. Nadam se da ćemo tu partiju završiti neporaženi. Rekao sam, sigurno da nas stvari koje se događaju remete, ali vraćam se na unutarnje rezerve i mlađe igrače od kojih puno očekujemo”, kazao je Gregurina, prije nego se još malo okrenuo Hajduku, odnosno Poljudu, gdje nikada nije lako igrati.

“Za igrati na Poljudu važan faktor je iskustvo. Kad igraš četiri-pet utakmica onda ti ona atmosfera uđe u rutinu i s tim nemaš problema. Za mlađe igrače je to nešto novo, nešto s čime se moraju boriti, ali to je dio odrastanja. Imaju našu podršku i nadam se da će se što prije prilagoditi, odnosno da neće biti impresionirani Poljudom”, poručio je i za kraj se dotaknuo nešto lošije forme Hajduka, odnosno odgovorio na pitanje što to znači za njegovu momčad.

“Ako uspijemo, a uvjeren sam da ćemo se obraniti u prvih 20 minuta, kada je tamo najgore i kada imaju maksimalnu podršku Torcide i ostatka stadiona, onda možemo imati koristi od te utakmice. Jednostavno, moramo biti pravi, gledati sebe i minimalno se fokusirati na njih. Igrači moraju biti fokusirani na svoje zadatke i psihološki pripremljeni za sve što ih čeka”, zaključio je Gregurina, prenosi službena stranica Slaven Belupa.