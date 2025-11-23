Gorica pogotkom Pršira svladala Istru i pobjegla od borbe za opstanak

Podijeli :

Foto: HNK Gorica

U posljednjem susretu 14. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Istru 1961 sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Jurica Pršir u 36. minuti.

Nakon skromnih pola sata igre domaćin je poveo u 36. minuti. Pozo je nakon sjajnog solo prodora lijepo uposlio Pršira koji je u šesnaestercu pobjegao svom čuvaru i sjajno pogodio u bliži kut vratara Kolića. Bio je to njegov četvrti gol ove sezone.

U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je bio vrlo blizu drugog gola. Pršir je ubacio iz slobodnog udarca, Perić je pucao glavom, a vratar Istre Kolić je fantastično obranio.

U 59. minuti Gorica je imala novu priliku, ali je Pršir pogodio vratnicu.

Prvu pravu priliku Puljani su imali u 71. minuti. Lawal je primio loptu na drugoj stativi i pucao, Matijaš je odlično obranio, lopta se odbila do Nasraouiju koji je nečuvan na nekih sedam metara pucao pored gola.

Veliku priliku gosti su imali i u 89. minuti. Prevljak je bio u odličnoj situaciji, ali je njegov udarac blokirao Filipović. Gorica je ovom pobjedom napredovala za dva mjesta, sada je šesta sa 18 bodova, jednim manje od Istre 1961.

U ranije odigranom susretu Osijek i Lokomotiva su na Opus Areni odigrali 1-1.

Lokomotiva je povela u 43. minuti golom Marka Pajača iz jedanaesterca, a izjednačio je Luka Jelenić u 78. minuti. Osijek je od 28. minute igrao s igračem manje nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Oleksander Petrusenko.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 28. minuti kada je domaći veznjak Petrusenko isključen zbog drugog žutog kartona. Ukrajinac je prvi žuti dobio u četvrtoj minuti, a nakon što je u 28. oštrim prekršajem zaustavio Antolića morao je ranije na tuširanje. Bio je to već četvrti crveni karton igrača Osijeka ove sezone. Samo Slaven Belupo ima više, pet.

Novi problemi za domaćine stigli su u 43. minuti. Guedes je na rubu kaznenog prostora pokušao izbiti loptu, ali je udario Boškovića po nozi, a sudac Vukančić je nakon asistencije VAR-a dosudio kazneni udarac. Pajač je bio siguran dovevši goste do prednosti.

Osijek je izjednačio u 78. minuti. Nakon ubačaja iz auta, lopta je došla do Cvijanovića koji je glavom prebacio do Jelenića, a ovaj s desetak metara snažnim udarcem pogodio gornji desni kut nemoćnog Posavca.

Lokomotiva je sedma sa 18 bodova, dok Osijek drži deveto mjesto sa 11 bodova, kao i posljednji Vukovar 1991.

U derbiju kola Rijeka je u subotu na Rujevici deklasirala Hajduk sa 5-0 uz tri gola Tonija Fruka (5, 22, 32). Po jednog su postigli Samuele Vignato (51) i Luka Menalo (86).

Dinamo je porazio Varaždin sa 3-1. Za “Modre” su zabili Sergi Dominguez (31) i Arber Hoxha (37, 53). U 87. minuti Luka Škaričić je bio jedini strijelac za Varaždin.

U prvom dvoboju 14. kola u petak je Slaven Belupo na domaćem terenu u Koprivnici nadigrao Vukovar 1991 s 4-1. Po dva pogotka su za Slaven Belupo postigli Jagušić i Nestorovski.

Hajduk vodi na ljestvici sa 29 bodova, Dinamo ima bod manje, a treći je Slaven Belupo sa 21 bodom.