Dinamo zaradio najveću kaznu za proteklo kolo SHNL-a

Nogomet 15. tra 2026 17:01
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 29. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, prenosi službena stranica lige.

Vukovar 1991 – Dinamo (13. travnja 2026.)

Vukovar 1991

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.500 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4.700 eura

Hajduk – Gorica (12. travnja 2026.)
Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 3.300 eura

Rijeka – Osijek (12. travnja 2026.)
Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.500 eura

