Tenzije u Puli: Demoni upali na trening Istre, njihov zahtjev je jasan!

Kako prenosi Regional Express, okupili su igrače i stručni stožer te jasno poručili kako dugo nisu gledali lošiju igru, uz zahtjev da trener preuzme odgovornost i podnese ostavku.

Riera je u Pulu stigao u rujnu i debitirao pobjedom protiv Osijeka, a od tada je upisao devet pobjeda, četiri remija i deset poraza. Ipak, prema dostupnim informacijama, odnosi unutar momčadi već neko vrijeme nisu dobri, a dodatne kritike pojavile su se nakon ispadanja iz Kupa protiv Kurilovca. Treneru se najviše zamjera nedostatak igre, što se, neslužbeno, sve češće čuje i iz svlačionice.

Unatoč tome, sportski direktor Saša Bjelanović stao je u njegovu obranu, istaknuvši kako borba za Europu još uvijek traje. No, s obzirom na trenutačnu formu i atmosferu u momčadi, taj cilj djeluje sve teže ostvariv.

Navijače dodatno frustrira činjenica da Varaždin, s manjim proračunom, ostvaruje bolje rezultate, dok Istra već godinama više ulaže i raspolaže kvalitetnim igračima poput Smaila Prevljaka, Stjepana Lončara i Josipa Radoševića. Također su naglasili da takve igrače treba više poštovati i pravilno koristiti.

Igračima su poručili da i dalje imaju njihovu podršku te da protiv Vukovara moraju ići na pobjedu, iako na njihovim licima nije bilo vidljivo puno optimizma. Tijekom cijelog susreta ni igrači ni trener nisu se oglašavali.

Kako dodaje isti izvor, danas u Pulu stiže i Haritz Kerejeta, sin vlasnika kluba, pa se očekuje i njegova reakcija na aktualnu situaciju.