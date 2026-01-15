Dinamo u ovom sastavu igra generalku s Austrijancima, je li to Kovačevićev plan za Europa ligu?

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Dinamo u ovim trenucima igra prijateljsku utakmicu protiv austrijskog Hartberga, koja služi kao završna provjera uoči nastavka sezone. Plave točno tjedan dana kasnije, u četvrtak 22. siječnja, na Maksimiru očekuje ogled s FCSB-om u sklopu Europa lige.

Zagrebački klub glavninu priprema odradio je u slovenskom Čatežu, a susret s Hartbergom jedina je test-utakmica prije službenog nastavka natjecanja. Igra se na praznom Maksimiru, bez gledatelja i bez televizijskog prijenosa, a na stadionu su prisutni tek sudionici susreta, organizatori i predstavnici medija.

Iako se posljednjih mjeseci nagađalo o nestabilnoj poziciji trenera Marija Kovačevića, Zvonimir Boban pružio mu je podršku i povjerenje da na proljeće pokuša osvojiti naslov prvaka te izboriti prolazak dalje u Europa ligi. Kovačević u to vjeruje, a prvu utakmicu u novoj godini započeo je s ovom postavom:

Dinamo: Filipović – Galešić, Domínguez, McKenna, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Topić, Beljo, Hoxha.

Već sljedećeg četvrtka Dinamo igra iznimno važnu utakmicu u Europa ligi. Natjecanje su otvorili vrlo dobro sa sedam bodova iz prva tri kola, no potom su uslijedili teški porazi od Celte, Lillea i Real Betisa.

Trenutačno su na 25. mjestu, tik ispod zone koja vodi među 24 najbolje momčadi i plasman u šesnaestinu finala. Dvoboj s rumunjskim predstavnikom zato je od presudne važnosti za jesenske prvake HNL-a. Budući da u posljednjem kolu gostuju kod Midtjyllanda, gdje neće imati ulogu favorita, jasno je da na Maksimiru moraju tražiti pobjedu kako bi zadržali realne izglede za prolazak. Zbog toga se ne očekuje puno eksperimentiranja, pa je vrlo izgledno da bi sastav s generalne probe mogao započeti i europski dvoboj tjedan kasnije.