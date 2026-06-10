Napadač Lokomotive tražena je ‘roba’ na tržištu: Već je odbijeno skoro milijun eura, sada ga žele četiri kluba

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Dušan Vuković bio je među najboljim pojedincima u redovima Lokomotive prošle sezone, čime je pobudio interes inozemnih klubova.

Svestrani napadač još je na zimu imao ponudu za odlazak s Kajzerice, ali 900.000 eura koliko je nudio Dinamo iz Mahačkale tada je odbijeno. Ipak, čini se kako su čelnici Lokomotive sada spremni za nove pregovore, a u redu ‘udvarača’ stoje četiri kluba.

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Prema pisanju Germanijaka, za Vukovićeve usluge zainteresirani su Rapid Bukurešt, Slovan Liberec i ruski Akron, a interes nije splasnuo niti kod već spomenutog Dinama.

Ostaje za vidjeti kako će se rasplesti ova priča o novom unosnom transferu iz Lokomotive, nakon što su u prošlom prijelaznom roku na Kajzerici punili blagajnu odlaskom Fabijana Krivaka u Slovan te prodajom mladog stopera Cheikha Diopa u norveški Brann.

U svakom slučaju, interes postoji, što nimalo ne čudi s obzirom na to da je 23-godišnji Crnogorac bio među najzapaženijim igračima u momčadi Nikice Jelavića u prošloj sezoni. Prometnuo se u jednog u najpouzdanijih prvotimaca odigravši 28 utakmica u kojima je uz tri pogotka upisao i tri asistencije.

U Lokomotivu je stigao na posudbu iz Sutjeske prije dvije godine, no već u prvoj sezoni pokazao je da zaslužuje ostanak te je potpisao ugovor do siječnja 2028. godine.