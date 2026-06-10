Vatreni ima novog trenera: Sarri se ekspresno vraća na klupu

Talijanski nogometni prvoligaš Atalanta, za koju igra hrvatski reprezentativac Mario Pašalić, raskinula je suradnju s trenerom Raffaeleom Palladinom i tako je otvorila put za dolazak Maurizija Sarrija, koji je protekle sezone vodio Lazio, objavili su talijanski mediji.

U trenutku kad je Palladino preuzeo trenersku palicu Atalanta je bila u donjem dijelu prvenstvene ljestvice. On ju predvodio do šestog mjesta u Serie A, pa će klub sljedeće sezone igrati u Konferencijskoj ligi. U Ligi prvaka stigli su do osmine finala gdje su uvjerljivo poraženi od Bayerna, a u talijanskom kupu do polufinala u kojem ih je na penale eliminirao Sarrijev Lazio.

Palladino je sjeo na trenersku klupu Atalante 11. studenoga prošle godine, naslijedivši hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, koji je dobio otkaz zbog loših rezultata.

Ukupan učinak Palladina bio je 18 pobjeda, 8 remija i 13 poraza, što se može smatrati dobrim rezultatom za trenera koji je uskočio usred sezone u teškoj situaciji. No, vodstvo Atalante je zaključio da to nije dovoljno i da klubu treba novi trener kako bi krenuli u željenom smjeru.

Službena objava o dolasku Sarrija na trenersku klupu Atalante očekuje se sljedećih dana nakon što se riješe detalji oko njegova ugovora.

Sarri ima bogato trenersko iskustvo u velikim klubovima, vodio je Napoli, Chelsea, Juventus, Lazio, bio je prvak s Juventusom u sezoni 2019/20., te je sa Chelseajem osvojio Europsku ligu 2019. godine.