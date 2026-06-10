Kalvarija suca kojem je zabranjeno suditi na SP-u: Ispitivan je 11 sati i držan u pritvoru

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(AP Photo/Mosa'ab Elshamy) via Guliver Image

Sudac iz Somalije izjavio je u utorak da je najveći profesionalni san u njegovu životu uništen nakon što su mu američke vlasti uskratile dopuštenje za ulazak u SAD kako bi sudjelovao na Svjetskom prvenstvu.

“Imao sam ispravne dokumente i sve potrebno”, rekao je Omar Abdulkadir Artan u svom prvom intervjuu otkako je vraćen s granice. On je trebao postati prvi Somalac koji bi sudio utakmicu na ovom turniru.

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Bio je jedan od 52 izabranika za nadolazeće Svjetsko prvenstvo te je trebao postati prvi Somalac koji bi sudio utakmicu na Mundijalu.

Govoreći po prvi put otkako mu je uskraćen ulazak u SAD, Artan je za The New York Times izjavio kako bi suđenje na utakmici Svjetskog prvenstva bio simbol za sve Somalce o tome što mogu postići unatoč poteškoćama u svojoj zemlji.

“Vrlo sam, vrlo razočaran”, rekao je Artan u telefonskom intervjuu iz Istanbula, grada u koji je vraćen avionom nakon što mu je odbijen ulazak. “Ja sam jednostavno sudac koji pokušava živjeti svoj san, najveći san u mom životu, dolazak na Svjetsko prvenstvo.”

Artan je sletio u Međunarodnu zračnu luku u Miamiju u subotu, pet dana prije prve utakmice turnira koja se igra u četvrtak, ali su ga granični dužnosnici spriječili u ulasku u Sjedinjene Države, odveli ga sa strane i ispitivali u maloj prostoriji tijekom noći.

“Imao sam ispravne dokumente i sve ostalo. Imao sam odgovarajuću vizu”, rekao je Artan, dodajući da je pokazao i dokumentaciju FIFA-e, kao i fotografije svoje profesionalne sudačke karijere duže od jednog desetljeća. Granični dužnosnici također su provjerili internetske materijale koji detaljno opisuju Artanovu karijeru, rekao je. Inače, Afrička nogometna konfederacija (CAF) proglasila ga je sucem godine za 2025. godinu.

“Ispitivanje je završilo nakon 11 sati”, rekao je Artan, nakon čega je odveden u zasebnu pritvorsku ćeliju gdje je zadržan još nekoliko sati prije nego što je ukrcan na let natrag za Istanbul. Rekao je da mu dužnosnici nisu naveli razlog odbijanja ulaska.

Američka uprava za carinu i zaštitu granica objavila je u priopćenju da se odluke donose od slučaja do slučaja te nije navela detalje o tome zašto je Artanu uskraćen ulazak.

“Putnik je podvrgnut dodatnom pregledu, što je rutinski dio inspekcijskog procesa Uprave za carinu i zaštitu granica kada službenici trebaju provjeriti informacije ili utvrditi dopuštenost ulaska”, stoji u priopćenju. “Nakon pregleda, utvrđeno je da putnik, inače sudac za FIFA Svjetsko prvenstvo, ne ispunjava uvjete za ulazak zbog sigurnosnih provjera te mu je ulazak uskraćen.”

Artan je prokomentirao: “Mislim da imaju problem s mojom zemljom”, dodajući da se u srijedu vraća u glavni grad Somalije, Mogadišu. Rekao je da se za Svjetsko prvenstvo pripremao četiri godine, pohađajući FIFA-ine tečajeve u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Rekao je i da su ga granični dužnosnici više puta pitali je li ikada sreo nekoga iz te militantne skupine, na što je odgovorio da ne zna ništa o Al Shabaabu i da je on jednostavno nogometni sudac koji gleda svoja posla.

Trumpova administracija nametnula je stroga ograničenja putovanja i viza za Somaliju, zemlju u istočnoj Africi, te nije bilo jasno je li FIFA tražila posebno odobrenje za Artanov ulazak u Sjedinjene Države.