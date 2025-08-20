Dinamo se konačno riješio Cordobe, evo gdje odlazi

Kolumbijski napadač Juan Cordoba (22) napustio je Dinamo i preselio u MLS.
Otišao je na posudbu u Houston Dynamo, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone, prenose 24sata.
Cordoba je za Dinamo odigrao 17 utakmica, zabio dva gola i upisao tri asistencije. Premda je s momčadi odradio pripreme, predsjednik Uprave Zvonimir Boban i trener Mario Kovačević odlučili su da neće imati značajnu ulogu u nastavku sezone.
U Houstonu je već stigao na liječnički pregled, a njegov novi klub u prva dva kola MLS-a osvojio je dva boda.
Cordobin odlazak dio je nastavka rekonstrukcije svlačionice Dinama, kojom je klub ovog ljeta prošao kroz velike promjene u igračkom kadru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!