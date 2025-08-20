Velimir Zajec neće se kandidirati za predsjednika Dinama

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Velimir Zajec, predsjednik Uprave Dinama, objavio je da se neće kandidirati na predstojećim izborima, prvim u kojima će članovi kluba birati prema principu "jedan član, jedan glas".

Ovu je odluku Zajec objavio nakon sjednice Skupštine Dinama na kojoj je usvojen novi Statut kluba, koji donosi potpunu demokraciju. Novi statut omogućuje svim članovima pravo glasa, a nakon što Grad Zagreb upiše dokument u registar udruga, Zajec će imati tjedan dana za raspisivanje novih izbora.

Zajec najavio borbu za novi Statut: Dinamo će konačno postati potpuno demokratski klub Dinamo se priprema za sezonu, a Zajec otišao u Grčku! Otkrio i zašto

Na tim izborima doći će do značajnih promjena. Umjesto dosadašnjeg sustava u kojem su članovi birali 25 članova Skupštine, a preostalih 35 imenovao predsjednik i Izvršni odbor, ubuduće će svi članovi Skupštine Dinama, njih 50, biti izabrani direktno od strane članova.

Skupština više neće imati 60, već 50 članova. Također, aktualni Izvršni odbor od 12 članova i Nadzorni odbor od 3 člana ujedinit će se u novi Nadzorni odbor sa 9 članova.

Ključna promjena odnosi se na funkcije predsjednika kluba i predsjednika uprave, koje će se spojiti u jednu. Očekuje se da će tu ulogu preuzeti Zvonimir Boban, čime će jedna osoba voditi cijeli klub.

Objavu Velimira Zajeca prenosimo u cijelosti:

“Kad sam kao klinac dolazio na prve treninge kod Mirka Bazića, nisam ni sanjao da ću to toliko proći s Dinamom, Dinamo sa mnom. Srce jednostavno cijeli život kuca za Dinamo. Nema pozicije koju nisam obnašao zbog ovog kluba, ali uvijek misleći prvenstveno na navijače.

Kao junior sam uzeo s Dinamom tri uzastopna naslova prvaka Jugoslavije, pa i sa seniorima onaj 1982. godine, a uzeli smo i dva kupa (1979. i 1983.).

Bio sam sportski direktor, tada smo promovirali Bobana, Šukera, Shallu, Škrinjara. Bio sam trener u Ligi prvaka kad smo dobili Ajax ili Porto. Kao direktor sam bio tu kad se vraćalo ime Dinamo, a borio sam se i protiv promjene imena (Baotić, Kos i ja smo glasali protiv preimenovanja).

I tako sam na zimu ležao u Grčkoj, gledao televiziju, kako Dinamo igra u HNL-u, ali i da se klub otvarao prema reorganizaciji. Dinamo je usvajao Statut, sve ono za što smo se mi i BBB borili nakon 15 godina postajalo je stvarnost.

Zvali su me dečki, vidio sam kakvi su to ljudi, pristao sam doći. Rekao sam da ne bum stajao po strani, već ću pomoći tim ljudima. To je bila tajna operacija. Nitko nije znao da ću voditi Dinamovo proljeće.

Došao sam u Zagreb na Valentinovo 2024., simbolički kao što smo prije 25 godina vratili sveto ime Dinamo. Nisu nam davali šansu, a mi smo dobili izbore, pa i većinu u Skupštini.

Preuzeli smo odgovornost za klub na temelju deset obećanja i krenuli raditi. Svi znaju danas kako su nas dočekale financijske nedoumice, skepsa velikog broja ljudi i brojni problemi, ali i godinama neriješeni projekti.

Naša najveća pobjeda bilo je što smo te sezone osvojili prvenstvo i kup, dvaput vani pobijedili Hajduka. Ušli smo potom u Ligu prvaka, uzeli tu 11 bodova, najviše u povijesti. Jedan gol nam je falio da uđemo u 24 najboljih. Dobili smo i veliki Milan. Nažalost, izostao je rezultat na domaćim terenima i tu smo jedino iznevjerili navijače s drugim mjestom u HNL-u.

Nismo pali, nismo se predali.

Rezultate vidimo, imamo novog predsjednika uprave, vašeg i našeg Zvoneta koji se odazvao pozivu da dođe u Dinamo. Imamo širok tim stručnjaka ne samo u sportu. Vratili smo i legende u klub: Šokotu, Marića, Vlaovića, Mustedanagića…

Svaki dan ljudi oko nas rade za Dinamo. Obećali smo da ćemo dobiti novi stadion, onakav kakav Dinamo zaslužuje. U klub su nam zajedno došli gradonačelnik i premijer te vidjeli da u nama imaju kvalitetne sugovornike i partnere i sve smo se s njima dogovorili. Izgradnju privremenog doma u Kranjčevićevoj, pa i pravog doma u Maksimiru. Znate kako naši dječaci pjevaju “Ima jedno mjesto koje dom je svima nama”, a nama je dom u Maksimiru.

Obećali smo povratak B momčadi i pokrenuli inicijativu kod HNS-a. Reorganizirali smo omladinsku školu i osvojili dva nikad jača turnira Mladena Ramljaka i umalo izbacili Barcelonu u osmini finala juniorske Lige prvaka.

Bilježimo rekorde broja članova, kao i posjeta domaćim i gostujućim utakmicama. Ljudi se ponovno poistovjećuju s Dinamom, odgajaju mlade u duhu dinamovštine. Najvažnije od svega: obećali smo demokraciju, Statut… Svi skupštinari, neovisno s kojom ste liste, vi ste nam pomogli svojim izglasavanjem. Svima nama, klubu.

Zaslužili ste Dinamo kakav treba biti. Zahvaljujem se svima na suradnji, činjenici da smo dobili prvi demokratski Statut. Posebno mi je drago što se to sve dogodilo za vrijeme mojeg predsjedničkog mandata.

Bit će mi veliko zadovoljstvo raspisati nove izbore kada se statut potvrdi i otvoriti članovima put odlučivanja o novom vodstvu.

Osobno se neću više kandidirati za predsjednika, ali ću podržati Dinamovo proljeće i svoje prijatelje. Jer iako sam ih tada tek upoznavao kada sam dolazio kao kandidat, danas shvaćam kakav je to tim uspješnih ljudi stvoren i kakvo smo prijateljstvo izgradili.

Naravno, ostajem uz Dinamo i njih, jer tek sada kreće potpuno građenje moćnog i uspješnog Dinama. Vjerujem da Zvone Boban može biti predvodnik “Dinamovog proljeća” i ove jeseni te da će biti sjajan lider u klubu kao što je bio svugdje.

Živio naš Dinamo!”