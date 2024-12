Carević: Pojedinci ne donesu ništa i još su uvrijeđeni što ne igraju

Podijeli :

HNK Gorica

Lokomotiva je u 18. kolu SuperSport HNL-a slavila protiv Gorice 4:1 u Velikoj Gorici.

Ključni igrač utakmice bio je Robert Mudražija, koji je postigao hat-trick u samo osam minuta pred kraj susreta. Uz njega, za Lokomotivu je pogodio i Duje Čop, dok je jedini gol za Goricu zabio Jurica Pršir.

Utakmicu je nakon poraza komentirao trener Gorice, Mario Carević.

“Igrali smo egal do 79. minute, do tad je utakmica mogla otići i na našu stranu, ali primamo golove na stvarno glup način. Poklanjamo golove, a tako je teško doći do pozitivnog rezultata. Od zamjena s klupe očekuješ da donesu energiju, a one ne donesu ništa i još su uvrijeđeni jer ne igraju. To je moj dugoročni problem i ja ću ga riješiti. Boli me jer poklanjamo, sjetimo se Koprivnice, Rijeke…”, rekao je Carević pa dodao:

“Ako već ne možemo pobijediti, zadržimo barem bod, svaki je bitan u borbi za ostanak. Moramo u potpuni remont ekipe, karakterno i kvalitativno. Nedostaje karaktera, rekao sam nakon utakmice, kad nemaš kvalitetu na nekim pozicijama, moraš to kompenzirati karakterom i voljnim momentom, ali mi nemamo ni to.”